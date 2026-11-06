Política

Proponen un programa provincial para asistir a consumidores con deudas

objeto que se ayude a este sector de la población a obtener los beneficios previstos por la Ley Nacional 24.522.

Alfredo Toscano.
Alfredo Toscano.
Por Redacción Política Hace 5 Hs

El legislador Alfredo Toscano (Compromiso Tucumán), vicepresidente segundo de la Cámara provincial, elevó un proyecto de ley que promueve la puesta en vigencia de un sistema de “asistencia y acceso a la justicia concursal para consumidores sobreendeudados”. 

La iniciativa, que cuenta con el apoyo del legislador radical José Cano, tiene por objeto que se ayude a este sector de la población a obtener los beneficios previstos por la Ley Nacional 24.522, mediante “asistencia jurídica, orientación financiera y simplificación administrativa, promoviendo su recuperación económica y social”.

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Además, la propuesta contempla la creación del Programa Provincial de Asistencia al Consumidor Sobreendeudado. “La legislación nacional contempla la posibilidad de que las personas humanas soliciten su propia quiebra, siempre que concurran los presupuestos legales correspondientes, sin exigir que desarrollen una actividad comercial. No obstante, la complejidad de los procedimientos judiciales, la necesidad de asistencia profesional y las dificultades económicas que atraviesan los consumidores pueden constituir obstáculos para el ejercicio efectivo de este derecho”, planteó Toscano en los fundamentos.

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