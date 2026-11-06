Proponen un programa provincial para asistir a consumidores con deudas

Además, la propuesta contempla la creación del Programa Provincial de Asistencia al Consumidor Sobreendeudado. “La legislación nacional contempla la posibilidad de que las personas humanas soliciten su propia quiebra, siempre que concurran los presupuestos legales correspondientes, sin exigir que desarrollen una actividad comercial. No obstante, la complejidad de los procedimientos judiciales, la necesidad de asistencia profesional y las dificultades económicas que atraviesan los consumidores pueden constituir obstáculos para el ejercicio efectivo de este derecho”, planteó Toscano en los fundamentos.