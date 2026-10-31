La frase del tucumano José López que lo dejó sin libertad condicional: “Hice una de más para tener poder”

Resumen para apurados
- La Justicia rechazó hoy la libertad condicional de José López en Ezeiza, al considerar que no muestra un arrepentimiento genuino por sus delitos de corrupción.
- El exfuncionario kirchnerista cumple una pena unificada de 13 años por los bolsos del convento y la causa Vialidad, pese a haber cumplido los dos tercios del tiempo requerido.
- López seguirá preso hasta 2030 bajo terapia psicológica sobre corrupción, mientras afronta otros frentes judiciales complejos como el juicio oral del caso Cuadernos.
José López, ex secretario de Obras Públicas durante los gobiernos kirchneristas, seguirá detenido en la cárcel de Ezeiza luego de que la Justicia rechazara el pedido de libertad condicional presentado por su defensa. Aunque ya cumplió los dos tercios de su condena y está en condiciones de solicitar el beneficio, los informes que analizaron su situación fueron desfavorables. Entre las declaraciones que quedaron registradas, hubo una frase del propio ex funcionario al referirse a sus delitos: “Hice una de más para tener poder”.
La información fue publicada por el diario Clarín, que accedió a las evaluaciones interdisciplinarias realizadas por profesionales del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y del Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal. Los documentos fueron requeridos para determinar si López reunía las condiciones necesarias para acceder al beneficio.
Uno de los informes psicológicos advirtió que el ex funcionario no muestra evidencias claras de arrepentimiento ni una comprensión profunda del daño causado. También señaló que su reflexión sobre los delitos por los que fue condenado resulta parcial y superficial, y que su arrepentimiento estaría más vinculado con las consecuencias personales de su detención que con el perjuicio ocasionado a la sociedad.
Al analizar la causa Vialidad, López negó su responsabilidad y cuestionó las pruebas que acreditaron su participación. Sin embargo, cuando los especialistas le preguntaron por conductas propias que consideraba equivocadas, identificó haber realizado “una de más” y reconoció que su afán por conservar el poder pudo haber influido en su comportamiento.
Las condenas que cumple José López
El ex funcionario tiene una pena unificada de 13 años de prisión, con vencimiento previsto para el 16 de diciembre de 2030. La condena reúne seis años por el episodio de los bolsos con casi nueve millones de dólares que intentó ocultar en un convento de General Rodríguez, otros seis años por la causa Vialidad y un año y siete meses por la portación ilegal de una carabina. El plazo fue reducido dos meses por los cursos que realizó durante su detención.
López fue uno de los hombres de mayor confianza de Néstor Kirchner y continuó al frente de la Secretaría de Obras Públicas durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Además de las condenas que ya cumple, está siendo juzgado en la causa Cuadernos y recibió otras sentencias por los expedientes Skanska y Sueños Compartidos.
Su primera detención ocurrió en junio de 2016, cuando fue encontrado con los bolsos que contenían los millones de dólares. Permaneció en la cárcel de Ezeiza hasta 2021, cuando recuperó la libertad tras declarar como arrepentido en la investigación de los Cuadernos. Volvió a prisión el 17 de junio de 2025, para comenzar a cumplir la condena firme por Vialidad.
Su plan para cuando salga de prisión
Entre los datos incorporados a las evaluaciones también figura el proyecto laboral que López presentó para cuando recupere la libertad. El ex funcionario manifestó que pretende dar clases particulares de matemática y física a estudiantes secundarios y universitarios, una actividad que desarrollaba antes de ingresar a prisión. También cuenta con un domicilio y un entorno familiar al que podría regresar.
Además, tramita su jubilación mientras permanece detenido. Según los informes penitenciarios, actualmente se encuentra en la fase de socialización, registra conducta ejemplar diez y concepto regular tres, y no recibió sanciones disciplinarias.
Pese a esos antecedentes, los especialistas concluyeron que todavía no reúne las condiciones necesarias para acceder a la libertad condicional y señalaron que su pronóstico de reinserción social es desfavorable.
Con esos elementos, el juez federal Rodrigo Giménez Uriburu rechazó el planteo de la defensa. Si bien reconoció que López ya cumplió el tiempo de detención requerido para solicitar el beneficio, consideró que las evaluaciones técnicas no permitían avalar su salida anticipada.
En su resolución, el magistrado sostuvo que tanto el Consejo Correccional como el Equipo Interdisciplinario advirtieron que el ex funcionario no registra una actitud reflexiva suficiente sobre los hechos por los que fue condenado.
Por último, dispuso que López reciba un tratamiento psicológico específico en la cárcel de Ezeiza, orientado a trabajar sobre las condenas por corrupción que pesan en su contra.