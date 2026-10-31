La frase del tucumano José López que lo dejó sin libertad condicional: “Hice una de más para tener poder”

José López, ex secretario de Obras Públicas durante los gobiernos kirchneristas, seguirá detenido en la cárcel de Ezeiza luego de que la Justicia rechazara el pedido de libertad condicional presentado por su defensa. Aunque ya cumplió los dos tercios de su condena y está en condiciones de solicitar el beneficio, los informes que analizaron su situación fueron desfavorables. Entre las declaraciones que quedaron registradas, hubo una frase del propio ex funcionario al referirse a sus delitos: “Hice una de más para tener poder”.