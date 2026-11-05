Paraguay: ¿qué dijo Santiago Peña al renunciar en medio de la crisis de Ueno Bank?

“La historia se encargará de juzgar o poner en su justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir. He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas. Lo hago con absoluto respeto a la Constitución Nacional y a los mecanismos institucionales y democráticos que nos hemos dado como Nación", expresó en su mensaje grabado.