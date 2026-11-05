Paraguay: ¿qué dijo Santiago Peña al renunciar en medio de la crisis de Ueno Bank?
El presidente paraguayo dejó el cargo ante el avance del caso y del juicio político. En su mensaje de despedida, pidió disculpas, pero no asumió responsabilidades por el colapso de la entidad financiera de la que fue accionista hasta 2025.
Resumen para apurados
- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este martes a su cargo ante la crisis por la intervención de Ueno Bank y la amenaza inminente de un juicio político opositor.
- La dimisión ocurrió tras la caída de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central. Peña, accionista del grupo hasta 2025, pidió disculpas pero evitó asumir responsabilidades.
- La dimisión busca asegurar la estabilidad democrática del país, mientras millones de clientes y el Estado intentan contener el impacto del colapso del sistema financiero.
Santiago Peña, presentó este martes su renuncia al cargo de Presidente de Paraguay, en medio de una profunda crisis política y financiera. La decisión se produjo tres días después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera la resolución de Ueno Bank y horas después de que la oposición presentara el libelo acusatorio para avanzar con el juicio político en su contra.
“Queridos compatriotas, hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Con el corazón puesto en el Paraguay y con la convicción de que nuestra República siempre debe estar por encima de cualquier persona o circunstancia”, dice en el escueto video grabado en la casa presidencial Mburuvicha Róga.
Mensaje del Presidente de la RepÃºblica, Santiago PeÃ±a, al pueblo paraguayo. https://t.co/RBz6IfFV9L— Santiago PeÃ±a (@SantiPenap) November 5, 2026
“La historia se encargará de juzgar o poner en su justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir. He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas. Lo hago con absoluto respeto a la Constitución Nacional y a los mecanismos institucionales y democráticos que nos hemos dado como Nación", expresó en su mensaje grabado.
Y continuó: "Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay”.
“También quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí. Cada día asumí esta responsabilidad con la voluntad de trabajar por el Paraguay. Pero hoy mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero. Detrás de cada depósito hay años de esfuerzo, sacrificio y proyectos familiares”, dijo sin asumir responsabilidad ante la crisis con Ueno Bank, institución financiera con la que está vinculado.
“Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos, que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad y que se protejan los fondos públicos, recursos que pertenecen a todos los paraguayos. Queridos compatriotas: somos un país que ha atravesado momentos muy difíciles y que siempre ha sabido levantarse. Confío profundamente en la fortaleza de nuestro pueblo y en la capacidad de nuestras instituciones para superar la situación", señaló.
Y finalizó: "Hoy debemos demostrar una vez más que la Democracia se respeta, las instituciones se cuidan y que Paraguay está por encima de nuestras diferencias. Ningún cargo es más importante que la estabilidad de la República. Ninguna persona está por encima del Paraguay. Agradezco la confianza, por cada momento vivido y por haberme dado el honor de servir a esta gran Nación. Que Dios bendiga a cada familia paraguaya y que Dios bendiga al Paraguay".
Peña había asumido el 15 de agosto de 2023, con mandato hasta 2028. Fue accionista de Ueno Holding hasta 2025, consignó el diario local "ABC".