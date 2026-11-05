¿Nico Paz en Junín? El juvenil de Sarmiento que se volvió viral por su parecido con la figura de la Selección

Resumen para apurados
- Roque Maisterra, juvenil de Sarmiento, se volvió viral en Junín durante el partido ante Rosario Central por su notable parecido físico con Nico Paz, figura de la Selección.
- Hijo del exfutbolista Hernán Maisterra, el volante de 20 años se formó en las juveniles de Villarreal, Brescia y Reggiana en Europa antes de regresar a la Reserva del club juninense.
- Tras ganar notoriedad mediática en redes sociales, Maisterra integra el plantel profesional de Sarmiento a la espera de concretar su debut oficial en la Primera División argentina.
Las redes encontraron un “Nico Paz” en el fútbol argentino. En la derrota 2-1 de Sarmiento ante Rosario Central, en Junín, las cámaras enfocaron a un juvenil del banco local, y enseguida se viralizó su parecido con la figura de Como y de la Selección. Se trata de Roque Maisterra, un volante de 20 años que todavía espera su debut en Primera.
Las comparaciones no tardaron en multiplicarse. “Lloro de la risa, Maisterra está volado en Nico Paz”, escribió una usuaria en X esa misma noche, en uno de los tantos mensajes que hicieron circular la imagen.
Roque Martín Maisterra nació en Buenos Aires el 14 de abril de 2006. Es mediocampista central, aunque también puede jugar como volante ofensivo, y se formó casi por completo en Europa. Empezó en las inferiores de Villarreal y completó su formación en Brescia, donde jugó más de 50 partidos en la Primavera, con nueve goles y dos asistencias. En agosto de 2025 firmó por un año con Reggiana, de la Serie B italiana, donde jugó en el equipo juvenil.
Â¿NICO PAZ EN JUNÃN? ððð Roque Maisterra, juvenil de la reserva de Sarmiento, fue convocado para el encuentro de primera entre el Verde y Rosario Central y rÃ¡pidamente se volviÃ³ viral por su parecido con el futbolista del Como y la SelecciÃ³n Argentina. ð¹ IG/ nacho_eninsta https://t.co/YKA0JMpbBe— TyC Sports (@TyCSports) November 3, 2026
El hijo de un campeón
Cuando terminó su contrato con Reggiana, el 30 de junio de este año, decidió volver al país y se sumó a Sarmiento. Arrancó en la Reserva y ya forma parte del plantel profesional.
El fútbol le viene de familia. Su papá, Hernán Maisterra, fue un volante central surgido de Platense que llegó a River en marzo de 1997, después de un paso por León de México. En el “Millonario” ganó el Clausura y el Apertura de 1997 y la Supercopa Sudamericana de ese año.
La coincidencia con Nico Paz va más allá del parecido: el volante de Como también es hijo de un ex futbolista, Pablo Paz, que jugó con la Selección en el Mundial de Francia 1998.