¿Nico Paz en Junín? El juvenil de Sarmiento que se volvió viral por su parecido con la figura de la Selección

Roque Martín Maisterra nació en Buenos Aires el 14 de abril de 2006. Es mediocampista central, aunque también puede jugar como volante ofensivo, y se formó casi por completo en Europa. Empezó en las inferiores de Villarreal y completó su formación en Brescia, donde jugó más de 50 partidos en la Primavera, con nueve goles y dos asistencias. En agosto de 2025 firmó por un año con Reggiana, de la Serie B italiana, donde jugó en el equipo juvenil.