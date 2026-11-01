“Sería muy difícil detenerme”: Harry Kane eligió la cualidad de Messi que le gustaría tener

Después de aquella semifinal, Kane le dedicó un mensaje en sus redes sociales. “Compartir el campo con una leyenda así es algo que nunca daré por sentado. Habiendo crecido viendo a este hombre redefinir lo que es posible hacer con un balón de fútbol, jamás imaginé que llegaría a competir contra él vistiendo los colores de nuestra selección”, escribió. “Leo, gracias por los recuerdos, por la rivalidad y por hacer de este deporte lo que es hoy. Ha sido un honor tenerte como rival. Respeto eterno”, cerró.