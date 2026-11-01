Mundial 2026

“Sería muy difícil detenerme”: Harry Kane eligió la cualidad de Messi que le gustaría tener

El delantero de Bayern Múnich, que superó a Mbappé en la votación, dijo que la zurda del argentino lo haría imparable.

ELOGIO. Harry Kane eligió la zurda de Messi como la cualidad que le gustaría tener.
ELOGIO. Harry Kane eligió la zurda de Messi como la cualidad que le gustaría tener.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras ganar el Balón de Oro, Harry Kane elogió a Lionel Messi en L'Équipe al afirmar que tener su pierna zurda lo haría un delantero imparable.
  • El inglés superó a Mbappé en la votación tras marcar 73 goles en la temporada y recordó su duelo contra el argentino en la semifinal del Mundial 2026.
  • La consagración de Kane ratifica su momento cumbre en la élite europea y reafirma la vigencia del legado de Messi como máximo referente del fútbol global.
Resumen generado con IA

Harry Kane ganó su primer Balón de Oro y, en plena celebración, se acordó de Lionel Messi. En una entrevista con el diario francés L’Équipe, el delantero de Bayern Múnich y de la selección de Inglaterra eligió la cualidad del argentino que le gustaría sumar a su juego. “Si tuviera la zurda de Messi hoy, ¡creo que sería muy difícil detenerme!”, respondió.

Le preguntaron qué habilidad de otro ganador del premio incorporaría, y Kane eligió la pierna izquierda del rosarino, dueño de ocho Balones de Oro. Esta vez, Messi terminó quinto en la votación, que el inglés ganó por delante de Kylian Mbappé, segundo, y de Lamine Yamal, tercero.

El atacante también habló de su presente. Cuando le preguntaron si todavía encuentra aspectos para corregir, fue claro. “¡Siempre! Siempre habrá cosas que intentaré mejorar, hasta el día de mi retiro, sin duda alguna”, dijo. “Pero también creo que nunca he estado tan completo en mi carrera. Física y mentalmente, cuando salgo al campo, me siento en mi mejor momento”, agregó.

El cruce en el Mundial

La admiración de Kane por Messi tuvo un capítulo reciente en la semifinal del Mundial 2026. El 15 de julio, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Argentina le ganó 2-1 a Inglaterra y la eliminó. “Lo he tratado solo un par de veces, pero me parece una persona muy humilde. Siempre ha puesto al equipo por delante de él”, contó el inglés sobre el argentino. “De aquel día, recuerdo que lo abracé y le deseé buena suerte para la final”, recordó. Días después, Argentina perdió la definición 1-0 ante España, en tiempo suplementario.

Después de aquella semifinal, Kane le dedicó un mensaje en sus redes sociales. “Compartir el campo con una leyenda así es algo que nunca daré por sentado. Habiendo crecido viendo a este hombre redefinir lo que es posible hacer con un balón de fútbol, jamás imaginé que llegaría a competir contra él vistiendo los colores de nuestra selección”, escribió. “Leo, gracias por los recuerdos, por la rivalidad y por hacer de este deporte lo que es hoy. Ha sido un honor tenerte como rival. Respeto eterno”, cerró.

El premio llegó después de una temporada en la que Kane marcó 73 goles en 65 partidos, una cifra que lo acercó a una marca del propio Messi. “Es verdad que llegar a 73 goles, la segunda cifra más alta de la historia, tras los 82 en 69 partidos de la temporada 2011/12 de Leo Messi, habla por sí sola. Estoy extremadamente orgulloso de ello”, afirmó.

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