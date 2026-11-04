Nico Paz brilló en la Champions League y le dedicó su gol a Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife que murió tras un golpe

Nico Paz volvió a demostrar por qué es una de las grandes apariciones del fútbol europeo. El mediocampista argentino fue protagonista de la contundente victoria de Como frente a Lens, en Francia, por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League. Con un gol y dos asistencias, el futbolista de 22 años completó una actuación sobresaliente, aunque su festejo también estuvo marcado por un momento de profunda emoción.