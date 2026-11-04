Nico Paz brilló en la Champions League y le dedicó su gol a Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife que murió tras un golpe
El mediocampista argentino fue una de las grandes figuras del triunfo del equipo de Cesc Fábregas ante Lens. Marcó un golazo, participó en otras dos conquistas y homenajeó a Jesús de Miguel, futbolista de Tenerife fallecido recientemente.
Resumen para apurados
- Nico Paz brilló con un gol y dos asistencias en el triunfo de Como ante Lens en Francia por Champions League, y homenajeó al fallecido futbolista Jesús de Miguel.
- El volante nacido en Tenerife anotó con un zurdazo y asistió dos veces antes de salir a los 60'. El homenaje respondió a su formación juvenil en el club del jugador fallecido.
- Con tres goles en el torneo europeo y afianzado en la Serie A, el mediocampista llega en un nivel superlativo a la convocatoria con la Selección Argentina para la fecha FIFA.
Nico Paz volvió a demostrar por qué es una de las grandes apariciones del fútbol europeo. El mediocampista argentino fue protagonista de la contundente victoria de Como frente a Lens, en Francia, por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League. Con un gol y dos asistencias, el futbolista de 22 años completó una actuación sobresaliente, aunque su festejo también estuvo marcado por un momento de profunda emoción.
Con el conjunto italiano imponiéndose por 2-0, Paz recibió la pelota dentro del área y sacó un potente zurdazo que dejó sin posibilidades al arquero rival. Fue el tercer tanto de Como, pero lo que ocurrió inmediatamente después del gol se llevó buena parte de las miradas.
El argentino mostró una camiseta con la inscripción “Descansa en paz”, se persignó y levantó la mirada al cielo. El homenaje estuvo dedicado a Jesús de Miguel, delantero de Tenerife que falleció después de sufrir un duro golpe durante un partido de la Segunda División española frente a Andorra.
La dedicatoria tuvo un significado especial para Paz. Aunque representa a la Selección Argentina, nació en Santa Cruz de Tenerife, ciudad donde jugaba su padre, y comenzó su formación futbolística en las divisiones inferiores del club español.
Â¡Â¡GOLAZO Y FESTEJO ESPECIAL!! Nico Paz no perdonÃ³ al arquero de Lens para plasmar el 3-0 de Como y le dedicÃ³ el gol a JesÃºs de Miguel Alameda, jugador que falleciÃ³ en las Ãºltimas horas en Tenerife, club donde jugÃ³ su papÃ¡. ðº Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus— SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2026
Nico Paz también repartió dos asistencias
Lejos de conformarse con su gol, el mediocampista continuó siendo determinante en el desarrollo del encuentro. Durante el segundo tiempo asistió a Lucas Da Cunha para el 4-0 y posteriormente habilitó a Anastasios Douvikas, quien convirtió el sexto tanto.
Su influencia fue tan marcada que Cesc Fábregas decidió reemplazarlo a los 60 minutos, después de una actuación en la que participó directamente en tres conquistas.
El presente del argentino también se refleja en sus números. Con su gol frente a Lens alcanzó las tres anotaciones en la actual Champions League, después del doblete que había convertido ante Manchester United en la jornada anterior.
A esa producción se suman otros tres goles en la Serie A, donde continúa siendo una de las principales figuras del equipo italiano.
Convocado por la Selección Argentina para la fecha FIFA de noviembre, Paz atraviesa un momento de gran protagonismo. Su actuación en Francia volvió a confirmar su crecimiento, en una noche que combinó talento, contundencia y un homenaje cargado de emoción.