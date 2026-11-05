Llega el Pampero con frío invernal: cuándo bajará la temperatura y dónde se esperan mínimas de 7°

El ingreso del Pampero y el avance de un frente frío desde la Patagonia anticipan un cambio importante en las condiciones meteorológicas para los próximos días. El pronóstico anuncia lluvias, ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y un marcado descenso de las temperaturas, con registros que podrían llegar a los 7° durante el fin de semana.