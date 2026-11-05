Llega el Pampero con frío invernal: cuándo bajará la temperatura y dónde se esperan mínimas de 7°
El viento Pampero y el avance de un frente frío desde la Patagonia provocarán un cambio en las condiciones meteorológicas, con lluvias, ráfagas de hasta 60 km/h y un marcado descenso de las temperaturas durante el fin de semana.
Resumen para apurados
- Un frente frío patagónico y el viento Pampero provocarán un marcado descenso térmico con mínimas de 7° y ráfagas en el AMBA este fin de semana.
- Tras un breve alivio el jueves, el viernes ingresarán lluvias y vientos del sur con ráfagas de hasta 60 km/h que aumentarán la inestabilidad.
- El domingo registrará una marcada amplitud térmica de hasta 15°, con una mañana invernal en el conurbano y una recuperación hacia la tarde con sol.
El ingreso del Pampero y el avance de un frente frío desde la Patagonia anticipan un cambio importante en las condiciones meteorológicas para los próximos días. El pronóstico anuncia lluvias, ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y un marcado descenso de las temperaturas, con registros que podrían llegar a los 7° durante el fin de semana.
Según el pronóstico de Meteored, el fenómeno afectará especialmente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde las temperaturas mínimas podrían descender hasta los 7° durante la mañana del domingo. Además, se esperan ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y posibles lloviznas en distintos sectores de la región metropolitana.
El Pampero llegará al AMBA y anticipará un cambio en las condiciones del tiempo
El primer cambio estará asociado al Pampero, un viento del sudoeste que soplará con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora y favorecerá el desplazamiento de las nubes. Su ingreso permitirá mejorar las condiciones meteorológicas después de las precipitaciones y tormentas aisladas registradas durante el comienzo de la semana.
Para el jueves se espera una jornada estable, con cielo prácticamente despejado y una temperatura máxima de 25° en la región metropolitana. Sin embargo, esta mejora será temporaria: durante el viernes comenzará a avanzar otro sistema que provocará un nuevo cambio en el tiempo.
Frente frío desde la Patagonia: dónde habrá lluvias y viento sur
El viernes, un frente frío proveniente de la Patagonia llegará al AMBA entre la tarde y la noche. Antes de su ingreso, las temperaturas máximas se ubicarán entre los 23° y 25°, aunque aumentará la nubosidad.
El sistema tendrá probabilidades de lluvia de hasta el 90%, aunque los acumulados previstos serán bajos. Luego, el viento rotará al sur y podría presentar ráfagas superiores a los 40 kilómetros por hora.
El sábado, las condiciones serán más inestables en algunos sectores del área metropolitana. Se esperan posibles lloviznas, principalmente en las zonas oeste y sur, mientras que hacia la tarde disminuirá la nubosidad.
El viento sur continuará como protagonista, con ráfagas que podrían alcanzar entre 45 y 60 kilómetros por hora. La temperatura máxima, en tanto, apenas llegará a los 18° o 19°.
Qué zonas del conurbano tendrán las temperaturas más bajas
El descenso térmico se sentirá con mayor intensidad durante el domingo. En la ciudad de Buenos Aires se esperan mínimas de entre 10° y 11°, mientras que en el Gran Buenos Aires los valores podrían ubicarse entre 7° y 9°.
El sector norte del conurbano será el más frío. Durante la tarde, la presencia del sol permitirá una recuperación de las temperaturas, con máximas estimadas de entre 21° y 23°.
De esta manera, el fin de semana estará marcado por una importante amplitud térmica: entre las primeras horas de la mañana y la tarde del domingo podría registrarse una diferencia de hasta 15°.