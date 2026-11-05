SociedadClima y ecología

Llega el Pampero con frío invernal: cuándo bajará la temperatura y dónde se esperan mínimas de 7°

El viento Pampero y el avance de un frente frío desde la Patagonia provocarán un cambio en las condiciones meteorológicas, con lluvias, ráfagas de hasta 60 km/h y un marcado descenso de las temperaturas durante el fin de semana.

El pampero provocará un fuerte descenso de la temperatura en una provincia argentina.
"El pampero" provocará un fuerte descenso de la temperatura en una provincia argentina. Cadena 3
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un frente frío patagónico y el viento Pampero provocarán un marcado descenso térmico con mínimas de 7° y ráfagas en el AMBA este fin de semana.
  • Tras un breve alivio el jueves, el viernes ingresarán lluvias y vientos del sur con ráfagas de hasta 60 km/h que aumentarán la inestabilidad.
  • El domingo registrará una marcada amplitud térmica de hasta 15°, con una mañana invernal en el conurbano y una recuperación hacia la tarde con sol.
Resumen generado con IA

El ingreso del Pampero y el avance de un frente frío desde la Patagonia anticipan un cambio importante en las condiciones meteorológicas para los próximos días. El pronóstico anuncia lluvias, ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y un marcado descenso de las temperaturas, con registros que podrían llegar a los 7° durante el fin de semana.

Según el pronóstico de Meteored, el fenómeno afectará especialmente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde las temperaturas mínimas podrían descender hasta los 7° durante la mañana del domingo. Además, se esperan ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y posibles lloviznas en distintos sectores de la región metropolitana.

El Pampero llegará al AMBA y anticipará un cambio en las condiciones del tiempo

El primer cambio estará asociado al Pampero, un viento del sudoeste que soplará con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora y favorecerá el desplazamiento de las nubes. Su ingreso permitirá mejorar las condiciones meteorológicas después de las precipitaciones y tormentas aisladas registradas durante el comienzo de la semana.

Para el jueves se espera una jornada estable, con cielo prácticamente despejado y una temperatura máxima de 25° en la región metropolitana. Sin embargo, esta mejora será temporaria: durante el viernes comenzará a avanzar otro sistema que provocará un nuevo cambio en el tiempo.

Frente frío desde la Patagonia: dónde habrá lluvias y viento sur

El viernes, un frente frío proveniente de la Patagonia llegará al AMBA entre la tarde y la noche. Antes de su ingreso, las temperaturas máximas se ubicarán entre los 23° y 25°, aunque aumentará la nubosidad.

El sistema tendrá probabilidades de lluvia de hasta el 90%, aunque los acumulados previstos serán bajos. Luego, el viento rotará al sur y podría presentar ráfagas superiores a los 40 kilómetros por hora.

El sábado, las condiciones serán más inestables en algunos sectores del área metropolitana. Se esperan posibles lloviznas, principalmente en las zonas oeste y sur, mientras que hacia la tarde disminuirá la nubosidad.

El viento sur continuará como protagonista, con ráfagas que podrían alcanzar entre 45 y 60 kilómetros por hora. La temperatura máxima, en tanto, apenas llegará a los 18° o 19°.

Qué zonas del conurbano tendrán las temperaturas más bajas

El descenso térmico se sentirá con mayor intensidad durante el domingo. En la ciudad de Buenos Aires se esperan mínimas de entre 10° y 11°, mientras que en el Gran Buenos Aires los valores podrían ubicarse entre 7° y 9°.

El sector norte del conurbano será el más frío. Durante la tarde, la presencia del sol permitirá una recuperación de las temperaturas, con máximas estimadas de entre 21° y 23°.

De esta manera, el fin de semana estará marcado por una importante amplitud térmica: entre las primeras horas de la mañana y la tarde del domingo podría registrarse una diferencia de hasta 15°.

Temas Buenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Niño intensifica las lluvias en Argentina: el SMN emitió alertas por tormentas en varias provincias

El Niño intensifica las lluvias en Argentina: el SMN emitió alertas por tormentas en varias provincias

El imponente oasis de montaña ideal para escapar de las lluvias este verano

El imponente oasis de montaña ideal para escapar de las lluvias este verano

El Niño en Argentina: cómo impactará en los principales destinos turísticos durante el verano 2027

El Niño en Argentina: cómo impactará en los principales destinos turísticos durante el verano 2027

Lo más popular
Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal
1

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal
2

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal

Javier Milei equiparó al socialismo con el fascismo y tuvo un frío saludo con Pedro Sánchez en Madrid
3

Javier Milei equiparó al socialismo con el fascismo y tuvo un frío saludo con Pedro Sánchez en Madrid

A qué hora corre Colapinto en Brasil: el cronograma completo y los horarios para seguir la F1 en vivo
4

A qué hora corre Colapinto en Brasil: el cronograma completo y los horarios para seguir la F1 en vivo

Cruce entre Milei y el kirchnerismo por la derrota de Trump
5

Cruce entre Milei y el kirchnerismo por la derrota de Trump

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración
1

Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal
2

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

Un concierto por la vida para honrar a “Bauti” y hablar de salud mental
3

Un concierto por la vida para honrar a “Bauti” y hablar de salud mental

Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original
4

Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal
5

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal

Más Noticias
Murió Daniel Bifulco: los detalles del llamado al 911 y qué dice el parte policial

Murió Daniel Bifulco: los detalles del llamado al 911 y qué dice el parte policial

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Quién es Jorge Taiana, la pareja de Claudia Villafañe que mantiene un perfil bajo y evita la exposición pública

Quién es Jorge Taiana, la pareja de Claudia Villafañe que mantiene un perfil bajo y evita la exposición pública

Horóscopo chino: qué le espera a cada signo en el mes de noviembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué le espera a cada signo en el mes de noviembre, según Ludovica Squirru

El menú de la boda de Lali y Pedro, bien nacional y popular: asado, milanesas y una torta de nueve pisos

El menú de la boda de Lali y Pedro, bien nacional y popular: asado, milanesas y una torta de nueve pisos

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: la primera foto de los novios y el estricto operativo de seguridad

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: la primera foto de los novios y el estricto operativo de seguridad

Gladys La Bomba Tucumana cerró su local de empanadas en Recoleta y responsabilizó al Gobierno

Gladys La Bomba Tucumana cerró su local de empanadas en Recoleta y responsabilizó al Gobierno

Video: así fue la fuerte discusión entre Santi Maratea y La China Ansa en PH

Video: así fue la fuerte discusión entre Santi Maratea y La China Ansa en PH

Comentarios