El Niño intensifica las lluvias en Argentina: el SMN emitió alertas por tormentas en varias provincias
El organismo emitió avisos de nivel naranja y amarillo ante la llegada de precipitaciones extraordinarias con ráfagas de más de 90 km/h, mientras difundió un protocolo de prevención para la población en las zonas afectadas.
Resumen para apurados
- El SMN emitió este miércoles alertas naranja y amarilla por fuertes tormentas en varias provincias argentinas, impulsadas por el fenómeno El Niño.
- Se prevén acumulados de hasta 190 mm en lapsos breves, granizo y ráfagas de 90 km/h en el Litoral y NOA, tras semanas de desbordes e inestabilidad.
- El organismo difundió medidas de prevención para reducir riesgos de anegamientos y accidentes viales ante la continuidad del temporal en la región.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles un conjunto de alertas de nivel amarillo y naranja por lluvias y tormentas extraordinarias que afectarán a diversas regiones de la Argentina. Impulsado por la intensificación del fenómeno de El Niño, el pronóstico anticipa registros inusuales de precipitaciones de corta duración, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento capaces de provocar inundaciones y anegamientos.
Alerta naranja por acumulados de hasta 190 mm y ráfagas severas
El nivel de mayor severidad determinado por el organismo meteorológico corresponde a la alerta naranja, la cual abarca sectores del Litoral y el Noreste argentino. Específicamente, la medida comprende áreas de las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Santa Fe. Los mayores volúmenes de agua se proyectan sobre el centro y norte de Corrientes, así como en el sur del territorio misionero.
En estas regiones, el SMN prevé valores de precipitación acumulada que oscilarán entre los 90 y los 190 milímetros, montos que podrían ser superados de manera puntual en determinados sectores. El aspecto que genera mayor preocupación entre los especialistas es la concentración de abundantes caídas de agua en períodos de tiempo sumamente breves.
Además, las tormentas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo de diversos tamaños y ráfagas de viento que podrían sobrepasar los 90 kilómetros por hora. Estas condiciones pueden ocasionar la caída de ramas, desplazamiento de objetos e inconvenientes en la vía pública.
Alerta amarilla para Tucumán y el NOA: qué provincias están bajo aviso
De manera simultánea, la entidad mantiene vigente una alerta de nivel amarillo por tormentas de variada intensidad para una extensa franja del norte y centro del país. Esta advertencia abarca a las provincias de Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, el centro de Chaco, el noroeste de Santa Fe y el norte de Misiones.
Para estas zonas, las estimaciones oficiales ubican los valores de agua acumulada entre los 40 y los 90 milímetros, sin descartar registros superiores en forma puntual. Los fenómenos meteorológicos previstos incluyen ráfagas intensas, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en lapsos reducidos.
Estas precipitaciones inusuales responden a la persistencia del fenómeno global de El Niño, que en las últimas semanas ha generado el desborde de ríos e inestabilidad hídrica en distintos puntos del territorio nacional.
Las recomendaciones del SMN para prevenir riesgos ante el temporal
Frente a la llegada de tormentas fuertes y volúmenes de lluvia extraordinarios, el Servicio Meteorológico Nacional difundió un conjunto de recomendaciones dirigidas a reducir situaciones de peligro:
- Resguardo en interiores: Permanecer en construcciones cerradas (viviendas, edificios o establecimientos) y evitar salir a la calle salvo necesidad.
- Distancia de aberturas y peligros: Mantenerse alejado de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de árboles y evitar la cercanía con postes de electricidad.
- Asegurar objetos sueltos: Fijar o guardar los elementos que puedan ser desplazados por el viento para evitar que se conviertan en objetos peligrosos.
- Evitar arterias anegadas: No transitar a pie ni en vehículos por calles inundadas, dado que el agua acumulada puede ocultar pozos, desniveles y otros obstáculos.
- Chequeo de rutas: Consultar el estado de la red vial y las condiciones meteorológicas antes de emprender un viaje, ya que las tormentas reducen la visibilidad y complican la circulación.