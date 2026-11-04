El Niño intensifica las lluvias en Argentina: el SMN emitió alertas por tormentas en varias provincias

El nivel de mayor severidad determinado por el organismo meteorológico corresponde a la alerta naranja, la cual abarca sectores del Litoral y el Noreste argentino. Específicamente, la medida comprende áreas de las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Santa Fe. Los mayores volúmenes de agua se proyectan sobre el centro y norte de Corrientes, así como en el sur del territorio misionero.