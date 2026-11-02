Qué dijo Colapinto tras la sanción que lo dejó sin puntos en el Gran Premio de México

Resumen para apurados
- Tras el GP de México, Franco Colapinto admitió su error por no frenar bajo bandera amarilla, sanción de 10 segundos que lo relegó al 15° puesto y lo dejó sin puntos.
- La FIA confirmó la pena mediante telemetría pese al reclamo de Alpine, escudería que perdió todos sus puntos tras una penalización similar aplicada a Pierre Gasly.
- Con cinco puntos en su superlicencia, el argentino buscará recuperarse en el próximo Gran Premio de Brasil en Interlagos, al que considera casi una carrera de casa.
Franco Colapinto habló después de la sanción que lo dejó sin puntos en el Gran Premio de México y asumió la responsabilidad. El piloto de Alpine había cruzado la meta en el octavo lugar, pero los comisarios de la FIA le aplicaron una penalización de 10 segundos por no reducir lo suficiente la velocidad bajo bandera amarilla, y terminó 15°. “Es un final muy amargo después de lo lindo que había sido volver a los puntos”, lamentó.
Después de conocerse la decisión de la FIA, el argentino pidió disculpas. “Les pido disculpas a todos en el equipo por lo que pasó bajo bandera amarilla. Aunque es difícil de entender realmente, el error es mío en el auto”, reconoció.
Aun así, rescató lo que había hecho el equipo. “Creo que, en general, fue una carrera muy bien ejecutada por el equipo en circunstancias difíciles. Eso me hace sentir orgulloso, porque el equipo hizo un gran esfuerzo en estas últimas carreras para cambiar parte de nuestra reciente mala fortuna”, explicó. “Así que estoy contento con nuestro rendimiento de hoy, aunque hayamos perdido la recompensa”, agregó.
Por qué lo sancionaron
Según los comisarios, Colapinto no levantó lo suficiente en un sector con bandera amarilla simple, una infracción al artículo B1.8.4a del reglamento. La decisión se tomó después de revisar la telemetría y las imágenes de la cámara a bordo. Además del recargo, el argentino sumó un punto en la superlicencia y ya acumula cinco en los últimos 12 meses. Alpine presentó telemetría y fotos para intentar revertir la sanción, pero la FIA la mantuvo.
El golpe fue doble para el equipo francés. Pierre Gasly, que había terminado décimo, también fue castigado, con 20 segundos y dos puntos en la superlicencia, por no respetar una doble bandera amarilla. Así, Alpine se fue de México sin puntos, después de que sus dos autos habían terminado en zona de puntos. Para Colapinto, que venía de abandonar en Austin, era la oportunidad de cortar la mala racha.
El argentino también felicitó a Kimi Antonelli, que en esa misma carrera se consagró campeón del mundo. Ahora, la atención está puesta en el Gran Premio de San Pablo, que se correrá el domingo 8 en Interlagos. Colapinto la considera una carrera de casa, junto con México. “Fue un buen primer paso. Ahora, Brasil”, había avisado antes de conocer la sanción.