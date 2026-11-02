Qué dijo Colapinto tras la sanción que lo dejó sin puntos en el Gran Premio de México

Franco Colapinto habló después de la sanción que lo dejó sin puntos en el Gran Premio de México y asumió la responsabilidad. El piloto de Alpine había cruzado la meta en el octavo lugar, pero los comisarios de la FIA le aplicaron una penalización de 10 segundos por no reducir lo suficiente la velocidad bajo bandera amarilla, y terminó 15°. “Es un final muy amargo después de lo lindo que había sido volver a los puntos”, lamentó.