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Tucumán, pendiente del tiempo: cuándo darán una tregua las lluvias y qué pasará el fin de semana

El pronóstico anticipa una mejora desde el jueves. Sin embargo, el sábado podría volver a caer agua y se esperan cambios en la temperatura.

Tucumán, pendiente del tiempo: cuándo darán una tregua las lluvias y qué pasará el fin de semana
ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Las lluvias darán una tregua en Tucumán a partir del jueves y viernes, con un repunte térmico de hasta 32 °C por una mejora temporaria del clima.
  • Tras varias jornadas de inestabilidad y persistentes precipitaciones, el cielo comenzará a despejarse el jueves, alcanzando su pico de calor el viernes con 32 °C.
  • El alivio será breve: el sábado retornarán las lluvias con un marcado descenso térmico hasta los 20 °C, mientras que el domingo volverían las condiciones estables.
Resumen generado con IA

La lluvia se convirtió en protagonista este miércoles en Tucumán y, después de varios días de inestabilidad, la pregunta que se repite es cuándo llegará una tregua. El pronóstico para San Miguel de Tucumán anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas a partir del jueves, aunque el alivio podría ser temporario.

Este miércoles estará marcado por las precipitaciones, que irán perdiendo intensidad con el correr de las horas. Si bien todavía podrían registrarse chaparrones durante la tarde y la noche, las condiciones comenzarían a mejorar hacia el jueves.

Para esa jornada se espera una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 27 °C. La probabilidad de precipitaciones será baja y predominará el cielo nublado, con algunas aperturas hacia la tarde.

El viernes llegará el primer día con condiciones más estables. El pronóstico anticipa cielo mayormente soleado y una máxima que podría alcanzar los 32 °C, luego de varias jornadas con temperaturas más moderadas.

Sin embargo, el buen tiempo no se mantendría durante todo el fin de semana. Para el sábado se prevén nuevamente lluvias y lloviznas, con un marcado descenso de la temperatura: la máxima rondaría los 20 °C y la mínima los 13 °C.

El domingo, en cambio, las precipitaciones perderían protagonismo. Se espera una jornada sin lluvias significativas, aunque con nubosidad variable y temperaturas más frescas, con una máxima cercana a los 23 °C.

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