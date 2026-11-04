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El mensaje de Chano que anticipó el fenómeno del 4 de noviembre y se volvió viral

El líder de la banda volvió a compartir la publicación original de 2011 donde vaticinó que cantaría "La melodía de Dios" eternamente, en una fecha resignificada por los fanáticos como el "Día de Tan Biónica".

El cantante de Tan Biónica reflotó el tuit de 2011 donde anticipó el impacto eterno de La melodía de Dios
El cantante de Tan Biónica reflotó el tuit de 2011 donde anticipó el impacto eterno de "La melodía de Dios" FOTO: web
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Chano Charpentier revivió en redes un tuit de 2011 donde anticipó el impacto de 'La melodía de Dios' el 4 de noviembre, para conmemorar el aniversario junto a sus fans.
  • El tema fue compuesto en 2011 en medio de dos duelos personales y lanzado en 2013 en el disco Destinología, bajo la metáfora de repetición del filme 'El día de la marmota'.
  • La fecha consolidó el 'Día de Tan Biónica' como un ritual anual en el calendario digital, reafirmando la vigencia cultural del grupo y el arraigo de su música en la audiencia.
Resumen generado con IA

Cada 4 de noviembre, los fanáticos celebran el bautizado "Día de Tan Biónica" en honor a una de las obras más icónicas del grupo pop-rock. En esta oportunidad, Santiago "Chano" Moreno Charpentier volvió a recordar la predicción que realizó sobre "La melodía de Dios" cuando acababa de componerla, confirmando la vigencia de un pronóstico que sus seguidores convirtieron en himno.

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El mensaje premonitorio de Chano sobre "La melodía de Dios"

El 10 de noviembre de 2011, inmediatamente después de crear el tema, el músico volcó su intuición en la red social Twitter (actualmente X). "Acabo de hacer una canción que intuyo va a dejarme atrapado para siempre en el mes de noviembre. Dichoso y encerrado, la cantaré ad eternum", escribió en aquel entonces Charpentier, cuando la composición aún no tenía un nombre público definitivo.

En un nuevo aniversario, el cantante replicó esa publicación en X y compartió detalles de la intimidad del trabajo creativo. "Hace 15 años tuiteaba esto después de componer de un tirón 'La melodía de Dios', una de mis más amadas canciones, que ustedes hicieron himno. Feliz 4 de noviembre", expresó el artista para festejar la conexión de la obra con su audiencia.

Si bien la canción fue concebida en 2011 de manera intempestiva, el público tuvo que esperar dos años para escucharla. El tema se lanzó formalmente en 2013 como parte del álbum Destinología, grabado por Chano junto a Gonzalo "Bambi" Moreno Charpentier, Sebastián "Seby" Seoane y Diego "Diega" Lichtenstein.

El doloroso origen del verso y la metáfora del bucle temporal

La vigencia de esta fecha en el calendario digital se sostiene en estrofas que los seguidores convirtieron en ritual: "Con vos es 4 de noviembre cada media hora / Atrasaré las horas, horas, horas / Que algo te libre de las penas acompañadoras / Cuando te sientas sola, sola, sola". Tras años de especulaciones sobre la letra, el propio autor aclaró la trastienda emocional de esas líneas.

En 2016, durante una entrevista con el diario El País de Uruguay, Chano reveló que la canción nació en medio de un proceso de duelo doble. "El 4 de noviembre yo venía despidiéndome de mi padre, que estaba muriendo, y de una novia que tenía. Estaba enfrentando esos dos duelos", explicó sobre el trasfondo de pérdida personal que inspiró la obra.

Publicado el 10 de noviembre de 2011 en X (Twitter), Chano vaticinó que la canción lo dejaría Publicado el 10 de noviembre de 2011 en X (Twitter), Chano vaticinó que la canción lo dejaría FOTO: captura de Youtube

Para graficar esa sensación de repetición del dolor, el compositor apeló a una conocida referencia del cine. "Con el 4 de noviembre, lo que quise decir es que la vida se repite a cada instante. Como en la película El día de la marmota (película de 1993 dirigida por Harold Ramis), donde el tipo se despierta todos los días y es el mismo día. Yo me imaginaba algo parecido a eso", detalló sobre la metáfora original del hit.


Temas TwitterSantiago "Chano" Charpentier
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