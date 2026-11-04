El mensaje de Chano que anticipó el fenómeno del 4 de noviembre y se volvió viral

Para graficar esa sensación de repetición del dolor, el compositor apeló a una conocida referencia del cine. "Con el 4 de noviembre, lo que quise decir es que la vida se repite a cada instante. Como en la película El día de la marmota (película de 1993 dirigida por Harold Ramis), donde el tipo se despierta todos los días y es el mismo día. Yo me imaginaba algo parecido a eso", detalló sobre la metáfora original del hit.