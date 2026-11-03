Santiago Maratea rompió el silencio por la colecta de $18,5 millones y anunció que irá a la Justicia

Santiago Maratea anunció que se presentará de manera espontánea ante los Tribunales para responder a un reclamo judicial que exige la rendición de cuentas sobre una colecta de $18.500.000 destinada a la construcción de un refugio de perros en Adrogué. El influencer aclaró que todavía no recibió la notificación formal del juzgado debido a que el magistrado interviniente aún no dispuso el traslado de la demanda, de la cual tomó conocimiento a través de los medios de comunicación.