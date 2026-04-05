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Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral

Mientras esperaba la reprogramación del show en Tucumán por el temporal, Chano Moreno Charpentier probó este clásico tucumano y se sorprendió con sabor.

Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano Hola
Por Mercedes Mosca Hace 14 Hs

Resumen de nota

  • Chano Charpentier elogió el sánguche de milanesa tucumano como "calidad mundial" este fin de semana, tras postergarse el show de Tan Biónica en Tucumán debido a un fuerte temporal.
  • La tormenta obligó a reprogramar el recital del sábado para el domingo a las 20:00. Durante la espera en el hotel, el músico optó por degustar este emblemático plato regional.
  • El video se volvió viral, reforzando el vínculo del cantante con sus fans locales y destacando la relevancia de la gastronomía de Tucumán como marca de identidad nacional.
Resumen generado con IA

El show tuvo que esperar, pero el paladar no. Mientras la tormenta obligaba a reprogramar la presentación de Tan Biónica en Tucumán, Chano Charpentier encontró una forma muy local de atravesar la espera: probó el clásico sánguche de milanesa tucumano y no dudó en elogiarlo con una frase contundente: “Calidad mundial”.

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La banda tenía previsto presentarse el sábado en la provincia, pero el fuerte temporal que afectó a la región obligó a reprogramar el show para el domingo a las 20. Con el recital en pausa y ya instalado en el hotel, el músico aprovechó para sumarse a uno de los rituales gastronómicos más emblemáticos del norte argentino.

Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano: "Calidad mundial"

Mientras aguardaba la reprogramación del show de Tan Biónica en Tucumán, Chano decidió probar uno de los íconos gastronómicos de la provincia. Su veredicto fue inmediato y contundente.

“Voy a probar la comida autóctona de Tucumán. La mayoría dice que es el sánguche de milanesa, otros que son las empanadas tucumanas, que dicen que son las mejores del mundo”. Con curiosidad y algo de humor, el cantante se animó a testear el clásico local.

La reacción no tardó en llegar. Tras el primer bocado, lanzó su conclusión sin rodeos: “Calidad mundial. Excelente”. Y cerró con un mensaje cercano: “Bueno, amigos de Tucumán, un placer”.

El comentario no pasó desapercibido y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde fanáticos celebraron el guiño del artista a la gastronomía tucumana. Así, entre lluvias, cambios de agenda y expectativas por el show, la visita de Tan Biónica sumó un capítulo distinto: el de un músico que, en plena espera, se rindió ante uno de los sabores más emblemáticos del país.

Temas TucumánSantiago "Chano" Charpentier Sánguche de milanesa
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