Los Pumas confirmaron el equipo para enfrentar a Irlanda: cuatro tucumanos, titulares en Dublín

El desafío será enorme. En 25 enfrentamientos, Irlanda ganó 16, Los Pumas ocho y hubo un empate. El último triunfo argentino fue el 43-20 en los cuartos de final del Mundial 2015, y Los Pumas nunca le ganaron a Irlanda en el Aviva Stadium. Después de Dublín, la gira seguirá ante Italia el sábado 14 en Génova y ante Francia el sábado 21 en París, antes del Fin de Semana de Finales en Twickenham.