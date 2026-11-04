Los Pumas confirmaron el equipo para enfrentar a Irlanda: cuatro tucumanos, titulares en Dublín

Resumen para apurados
- Felipe Contepomi confirmó el XV de Los Pumas con cuatro tucumanos titulares para enfrentar a Irlanda este viernes en Dublín por el cierre del Nations Championship.
- El equipo recupera a figuras clave como Mallía y Chocobares tras superar lesiones, y buscará romper una racha adversa donde nunca venció a Irlanda en el Aviva Stadium.
- El partido marcará el inicio de la recta final de la gira europea, que continuará ante Italia y Francia antes del fin de semana decisivo del certamen en Twickenham.
Felipe Contepomi confirmó el equipo de Los Pumas que enfrentará a Irlanda el viernes a las 17.10, en el Aviva Stadium de Dublín, en el comienzo del cierre del Nations Championship. Habrá fuerte presencia tucumana: los cuatro jugadores de la provincia que integran el plantel serán titulares. Francisco Moreno, Gonzalo García, Tomás Albornoz y Mateo Carreras arrancarán en el partido, que se verá por ESPN y Disney+.
Albornoz y García repetirán la dupla de medios que fue titular en el debut del torneo ante Escocia, en Córdoba. El apertura, formado en Tucumán Rugby, juega en Toulon, y el medio scrum, surgido de Natación y Gimnasia, en Pau. Mateo Carreras, wing de Bayonne que salió de Los Tarcos, vestirá la camiseta 11. Moreno, pilar formado en Lince y Universitario, que debutó en agosto y juega en Newcastle Red Bulls, ocupará el puesto de pilar derecho.
Para Albornoz, además, el escenario trae buenos recuerdos. En 2025, Los Pumas le ganaron 28-24 a los British & Irish Lions en el Aviva Stadium, en una tarde en la que el apertura tucumano fue una de las grandes figuras.
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Los regresos
La gran novedad del equipo son los regresos. Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Juan Martín González y Pedro Rubiolo serán titulares, y Joel Sclavi estará en el banco. Ninguno había jugado en 2026 por lesiones. Chocobares, que sufrió una conmoción cerebral hace 17 días, fue habilitado. El capitán será Julián Montoya, con Pablo Matera y Mallía como vicecapitanes. No estarán Santiago Carreras ni el tucumano Thomas Gallo, que se lesionó el hombro izquierdo.
Los Pumas formarán con Boris Wenger, Julián Montoya (capitán) y Francisco Moreno; Guido Petti y Pedro Rubiolo; Juan Martín González, Marcos Kremer y Pablo Matera; Gonzalo García y Tomás Albornoz; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Justo Piccardo y Bautista Delguy; Juan Cruz Mallía. Los suplentes serán Leonel Oviedo, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Juan Martín Scelzo, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli y Lucio Cinti.
El desafío será enorme. En 25 enfrentamientos, Irlanda ganó 16, Los Pumas ocho y hubo un empate. El último triunfo argentino fue el 43-20 en los cuartos de final del Mundial 2015, y Los Pumas nunca le ganaron a Irlanda en el Aviva Stadium. Después de Dublín, la gira seguirá ante Italia el sábado 14 en Génova y ante Francia el sábado 21 en París, antes del Fin de Semana de Finales en Twickenham.