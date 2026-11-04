BOM, el disco de Lali y Miranda!: las 10 canciones y todos los detalles del esperado lanzamiento

De las pausas en la televisión al llanto en el estudio: así nació el proyecto de Lali y Miranda!

El origen de la colaboración se remonta a los momentos libres durante las grabaciones del programa La Voz Argentina, donde Lali, Ale Sergi y Juliana Gattas compartían listas de reproducción y fantaseaban con grabar versiones de otros artistas. Tiempo después, tras haber "manifestado" la idea en una portada de la revista Billboard Argentina, el trío se reunió en el estudio de Sergi junto al productor Mauro de Tommaso. Aunque el plan inicial consistía en registrar un EP acotado de cinco covers, la fluidez creativa derivó en la composición de catorce temas propios, de los cuales seleccionaron diez para estructurar el disco definitivo.