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BOM, el disco de Lali y Miranda!: las 10 canciones y todos los detalles del esperado lanzamiento

El esperado proyecto reúne a Lali Espósito, Ale Sergi y Juliana Gattas en diez canciones que combinan pop, electrónica y sonidos de los años 80. Cómo nació la colaboración y cuáles son los temas del álbum.

Lali Espósito junto a Juliana Gattas y Ale Sergi de Miranda!, en la estética visual de BOM, un proyecto colaborativo que nació como un juego en el backstage de La Voz Argentina y derivó en un álbum completo de diez canciones.
Lali Espósito junto a Juliana Gattas y Ale Sergi de Miranda!, en la estética visual de BOM, un proyecto colaborativo que nació como un juego en el backstage de La Voz Argentina y derivó en un álbum completo de diez canciones. FOTO: web
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lali Espósito y Miranda! lanzaron este martes en plataformas digitales "BOM", su primer disco conjunto de diez canciones para celebrar el pop y revitalizar la pista de baile.
  • La idea nació en las pausas de La Voz Argentina como un EP de versiones, pero derivó en diez temas propios bajo la producción de Mauro De Tommaso y una fuerte estética retro.
  • La colaboración consolida la unión de dos grandes referentes del pop argentino y redefine el dance local con influencias del synth-pop y el italo disco de los ochenta.
Resumen generado con IA

El fenómeno pop del año quedó oficialmente inaugurado este martes 3 de noviembre a las 21:00 hs con el lanzamiento en plataformas digitales de BOM, el esperado primer álbum grabado en conjunto por Lali Espósito y el dúo Miranda!. El estreno se concretó a tan solo unos días de que la cantante celebrara su casamiento con el comunicador Pedro Rosemblat, marcando un momento de alta visibilidad pública para la artista. 

Todo lo que dejó el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Todo lo que dejó el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Bajo el sello Sony Music, la superalianza musical presentó una propuesta de diez canciones diseñadas para recuperar la pista de baile como un espacio de libertad, celebración colectiva y expresión personal.

De las pausas en la televisión al llanto en el estudio: así nació el proyecto de Lali y Miranda!

El origen de la colaboración se remonta a los momentos libres durante las grabaciones del programa La Voz Argentina, donde Lali, Ale Sergi y Juliana Gattas compartían listas de reproducción y fantaseaban con grabar versiones de otros artistas. Tiempo después, tras haber "manifestado" la idea en una portada de la revista Billboard Argentina, el trío se reunió en el estudio de Sergi junto al productor Mauro de Tommaso. Aunque el plan inicial consistía en registrar un EP acotado de cinco covers, la fluidez creativa derivó en la composición de catorce temas propios, de los cuales seleccionaron diez para estructurar el disco definitivo.

La intensidad de las sesiones llevó a los músicos a crear un concepto visual propio, definido por Juliana Gattas como un "monstruo de tres cabezas". Inspirado en la estética de la cultura electrónica, el cine de Pedro Almodóvar y figuras icónicas como Madonna y David Bowie, el proyecto adoptó una impronta minimalista que oscila entre lo cotidiano y la fantasía.

En septiembre del año pasado, Lali confesó en la portada de Billboard Argentina sus ganas de grabar con el dúo; un año después, aquella En septiembre del año pasado, Lali confesó en la portada de Billboard Argentina sus ganas de grabar con el dúo; un año después, aquella FOTO: web

El cierre de la producción estuvo marcado por una profunda carga emotiva. Al finalizar el proceso de mezcla, Lali se conmovió hasta las lágrimas al tomar dimensión de lo que significaba grabar un álbum entero junto a los referentes que admiraba desde su infancia. "Hacer música con ellos fue como cursar un máster", confesó la cantante, mientras que Gattas elogió la energía vital y la capacidad de resolución de su colega para concretar la obra.

Guía de escucha track por track: guiños retro, synth-pop y un clásico español

Musicalmente, BOM despliega una instrumentación dominada por sintetizadores, bajos secuenciados y pianos rítmicos característicos del house y del italo disco de los años ochenta, combinados con matices del rock argentino.

El recorrido del álbum se compone de diez pistas con identidades marcadas:

  • "Bailar o Morir": El tema de apertura y corte principal, anticipado previamente mediante un cortometraje de 16 minutos dirigido por Lautaro Espósito y Ale Ruax.
  • "Señora": Una composición de tono paródico inspirada en las vivencias nocturnas y en la aceptación humorística del paso del tiempo.
  • "En Italia": Track con sonoridades electrónicas que rinden tributo al estilo de Raffaella Carrà.
  • "Migajas": Canción orientada al dance pop que aborda los vínculos afectivos complejos.
  • "Adonde": El único cover del álbum, una relectura del clásico de synth-pop del grupo español Cetu Javu que fue impulsada directamente por Lali.
  • "Hiperlove": Pieza de techno veloz que cuenta con la interpretación protagónica de Ale Sergi.
  • "Ganar": Canción que profundiza en las texturas electrónicas de la placa.
  • "Piel": Relato de corte erótico dentro de una atmósfera marcadamente pop.
  • "Helecho": Tema de música disco que contiene guiños explícitos a "Bad Girls", el clásico de Donna Summer.
  • "Vivo del Pop": Cierre del álbum con una impronta techno que funciona como una declaración sobre su labor en la industria musical.



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