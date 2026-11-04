Horóscopo chino: qué actividades conviene hacer hoy y qué recomienda evitar Ludovica Squirru

Dentro de la tradición astrológica oriental, la figura del Caballo simboliza la iniciativa, la libertad y la búsqueda de nuevos horizontes. Al confluir con el elemento Agua Yang, dicha energía adquiere un carácter eminentemente dinámico que favorece la comunicación interpersonal, la adaptabilidad y el fortalecimiento de los vínculos afectivos. De la misma manera, la jornada está regulada por el número Ki diario 6 (vinculado tradicionalmente con el elemento Metal), una influencia que impulsa el ordenamiento, la asunción de responsabilidades y la organización de compromisos pendientes.