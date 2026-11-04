Horóscopo chino: qué actividades conviene hacer hoy y qué recomienda evitar Ludovica Squirru
Las predicciones de Ludovica Squirru para este miércoles 4 de noviembre anticipan una jornada favorable para ocho signos del horóscopo chino, con oportunidades para concretar proyectos y una advertencia especial para la Rata.
Resumen para apurados
- Ludovica Squirru anticipó que el 4 de noviembre será propicio para ocho signos del horóscopo chino por la energía del Caballo de Agua, mientras que la Rata deberá actuar con cautela.
- La influencia del Caballo de Agua impulsa acuerdos, viajes y mudanzas mediante el orden del número Ki 6, aunque la tradición desaconseja iniciar obras o construcciones este día.
- La jornada permitirá afianzar vínculos y destrabar proyectos pendientes, mientras que los signos en choque deberán cultivar la paciencia para evitar decisiones precipitadas.
Las predicciones del horóscopo chino para este miércoles 4 de noviembre de 2026, difundidas por la astróloga Ludovica Squirru, señalan una jornada de intenso movimiento marcada por la combinación energética del Caballo y el elemento Agua Yang. Esta configuración astrológica orienta la jornada hacia la adopción de decisiones postergadas, la firma de acuerdos y el avance en proyectos compartidos, aunque establece una clara llamada a la cautela para quienes nacieron bajo el signo de la Rata.
Dentro de la tradición astrológica oriental, la figura del Caballo simboliza la iniciativa, la libertad y la búsqueda de nuevos horizontes. Al confluir con el elemento Agua Yang, dicha energía adquiere un carácter eminentemente dinámico que favorece la comunicación interpersonal, la adaptabilidad y el fortalecimiento de los vínculos afectivos. De la misma manera, la jornada está regulada por el número Ki diario 6 (vinculado tradicionalmente con el elemento Metal), una influencia que impulsa el ordenamiento, la asunción de responsabilidades y la organización de compromisos pendientes.
Qué actividades favorece el Caballo de Agua Yang y qué conviene evitar según Ludovica Squirru
El calendario oriental indica que las energías dominantes convierten a este miércoles en un momento oportuno para formalizar compromisos afectivos, contraer matrimonio, concretar viajes y realizar visitas a familiares o amigos. A su vez, la jornada resulta idónea para llevar a cabo acciones de carácter solidario e iniciar una nueva etapa personal o residencial a través de mudanzas.
En el ámbito profesional y comercial, las predicciones de Ludovica Squirru señalan un marco favorable para inaugurar nuevos espacios, poner en marcha emprendimientos o negocios y suscribir contratos o acuerdos legales. No obstante, la tradición astrológica impone una restricción precisa para el día: la recomendación explícita de evitar el inicio de cualquier tipo de construcción o edificación.
Los 8 signos favorecidos según las predicciones de Ludovica Squirru
De acuerdo con las afinidades energéticas calculadas para este miércoles 4 de noviembre, ocho animales del zodíaco chino cuentan con condiciones especialmente propicias para encarar sus actividades cotidianas:
- Búfalo: cuenta con una jornada favorable para consolidar compromisos asumidos y afianzar la confianza mutua en sus relaciones.
- Tigre: su determinación e iniciativa personal le permitirán lograr avances concretos en proyectos individuales.
- Conejo: registra un clima propicio para mantener charlas afectivas y compartir encuentros en el ámbito familiar.
- Serpiente: dispone de claridad energética para examinar acuerdos y tomar decisiones estratégicas con mayor criterio.
- Caballo: al posicionarse como protagonista del día, su propia energía impulsa las transformaciones y los comienzos.
- Cabra: la jornada invita a compartir experiencias personales y estrechar lazos con seres queridos.
- Gallo: la capacidad de planificación u organización será el factor determinante para resolver asuntos pendientes.
- Perro: el trabajo colaborativo, la cooperación y los vínculos de amistad cobran un rol prioritario.
Ante este escenario de incompatibilidad temporal, la recomendación principal para las personas nacidas bajo el signo de la Rata es evitar las determinaciones impulsivas, abstenerse de entablar discusiones estériles y no asumir compromisos de manera apresurada. Los preceptos tradicionales aclaran que esta condición no presagia fatalidades, sino que exige conducirse con mayor paciencia, serenidad y flexibilidad frente a los imprevistos del día.