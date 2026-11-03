Caso Érika Álvarez: la defensa de "El Militar" Sosa pidió la suspensión del juicio

SociedadEstilo de vida

Horóscopo chino: los tres signos que cambiarán de forma drástica su suerte a mitad de noviembre, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru anticipa un período de marcados contrastes, en el que varios signos empezarán el mes con trabas o calma y terminarán con un giro inesperado en sus finanzas y vínculos.

Ludovica Squirru advirtió que tres signos del horóscopo chino sentirán que viven dos meses en uno durante noviembre
Ludovica Squirru advirtió que tres signos del horóscopo chino sentirán que viven dos meses en uno durante noviembre Imagen: La Nación
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ludovica Squirru reveló que Tigre, Perro y Chancho experimentarán un giro radical en su suerte a mediados de noviembre por la conjunción energética del zodíaco oriental.
  • La astróloga explicó que el cruce entre el mes del Chancho y el año del Caballo provocará que trabas iniciales se transformen en oportunidades financieras y vinculares.
  • Hacia fin de mes, se proyecta un alivio económico para estos signos, aunque se recomienda cultivar la paciencia y evitar conflictos grupales para sortear la inestabilidad.
Resumen generado con IA

Noviembre se perfila como un mes atravesado por transformaciones intensas e imprevistas para varios integrantes del zodíaco oriental. La combinación entre la energía propia del mes del Chancho y la dinámica del año del Caballo generará un escenario sumamente movilizante, en el que varios signos sentirán que el mes comienza de una manera y termina de otra completamente distinta.

Horóscopo chino: qué le espera a cada signo en el mes de noviembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué le espera a cada signo en el mes de noviembre, según Ludovica Squirru

Para algunos será momento de resguardar con cautela los vínculos y la economía personal, mientras que otros encontrarán la posibilidad de desempolvar viejos sueños, hallar motivaciones renovadas o descubrir que un contratiempo inicial escondía una bendición disfrazada. A continuación, las predicciones elaboradas a partir del libro Horóscopo chino 2026, de la astróloga Ludovica Squirru.

Los signos que sufrirán un cambio de 180° en noviembre

Tigre

El mes del Tigre estará marcado por dos etapas claramente diferenciadas. Durante los primeros quince días, las personas nacidas bajo este signo podrán atender sus compromisos cotidianos con cierta armonía y calma. Sin embargo, la segunda mitad del mes puede llegar acompañada de un clima más caótico e inestable.

Frente a este panorama, será aconsejable buscar la mediación de personas del signo Cabra o Búfalo y evitar la realización de trabajos grupales o colaborativos. Para canalizar las tensiones, actividades físicas intensas como el baile o las artes marciales resultarán grandes aliadas.

Perro

Para las personas del signo Perro, el mes de noviembre vendrá repleto de sorpresas que inicialmente se percibirán como obstáculos. No obstante, aquello que arranque con sabor a contratiempo o inconveniente terminará transformándose, durante la segunda parte del mes, en una verdadera oportunidad.

La clave residirá en conservar una mirada pragmática y evitar caer en la frustración prematura. Hacia el cierre del mes, el panorama financiero tenderá a recomponerse y reaparecerá la confianza en los demás.

Chancho

Los nativos del Chancho transitarán semanas de profunda reconfiguración. Ciertas pérdidas, trabas administrativas o noticias poco alentadoras en los primeros días mostrarán su costado positivo a medida que avance el calendario, dando lugar a un vuelco totalmente favorable.

Durante la primera quincena será indispensable ejercitar la paciencia y cultivar la tolerancia ante las demoras. Antes de sacar conclusiones precipitadas, convendrá esperar: el final de noviembre traerá alivio a los bolsillos y permitirá recuperar la fe en los vínculos de siempre.

Temas Ludovica Squirru
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Entre aplausos y silbidos: así fue la despedida de Atlético Tucumán en el Monumental
1

Entre aplausos y silbidos: así fue la despedida de Atlético Tucumán en el Monumental

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España
2

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Por la Ley de Financiamiento Universitario, estudiantes de la UNT analizan tomar las facultades
3

Por la Ley de Financiamiento Universitario, estudiantes de la UNT analizan tomar las facultades

El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios
4

El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar
5

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar

Ranking notas premium
El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios
1

El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar
2

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar

La pelea por el ascensor generó una batalla judicial
3

La pelea por el ascensor generó una batalla judicial

Cerro Ñuñorco Grande: amplían el rastrillaje en busca de Raúl Moyano
4

Cerro Ñuñorco Grande: amplían el rastrillaje en busca de Raúl Moyano

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: claves que pueden definir el rumbo del debate
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: claves que pueden definir el rumbo del debate

Más Noticias
Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

El menú de la boda de Lali y Pedro, bien nacional y popular: asado, milanesas y una torta de nueve pisos

El menú de la boda de Lali y Pedro, bien nacional y popular: asado, milanesas y una torta de nueve pisos

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: la primera foto de los novios y el estricto operativo de seguridad

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: la primera foto de los novios y el estricto operativo de seguridad

Gladys La Bomba Tucumana cerró su local de empanadas en Recoleta y responsabilizó al Gobierno

Gladys La Bomba Tucumana cerró su local de empanadas en Recoleta y responsabilizó al Gobierno

Video: así fue la fuerte discusión entre Santi Maratea y La China Ansa en PH

Video: así fue la fuerte discusión entre Santi Maratea y La China Ansa en PH

Tormentas fuertes, calor de 35 grados y ráfagas intensas: cómo estará el tiempo este fin de semana

Tormentas fuertes, calor de 35 grados y ráfagas intensas: cómo estará el tiempo este fin de semana

Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos

Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos

Viernes con tormentas y fuertes vientos: rige una alerta amarilla en cuatro provincias

Viernes con tormentas y fuertes vientos: rige una alerta amarilla en cuatro provincias

Comentarios