Horóscopo chino: los tres signos que cambiarán de forma drástica su suerte a mitad de noviembre, según Ludovica Squirru
Ludovica Squirru anticipa un período de marcados contrastes, en el que varios signos empezarán el mes con trabas o calma y terminarán con un giro inesperado en sus finanzas y vínculos.
Resumen para apurados
- Ludovica Squirru reveló que Tigre, Perro y Chancho experimentarán un giro radical en su suerte a mediados de noviembre por la conjunción energética del zodíaco oriental.
- La astróloga explicó que el cruce entre el mes del Chancho y el año del Caballo provocará que trabas iniciales se transformen en oportunidades financieras y vinculares.
- Hacia fin de mes, se proyecta un alivio económico para estos signos, aunque se recomienda cultivar la paciencia y evitar conflictos grupales para sortear la inestabilidad.
Noviembre se perfila como un mes atravesado por transformaciones intensas e imprevistas para varios integrantes del zodíaco oriental. La combinación entre la energía propia del mes del Chancho y la dinámica del año del Caballo generará un escenario sumamente movilizante, en el que varios signos sentirán que el mes comienza de una manera y termina de otra completamente distinta.
Para algunos será momento de resguardar con cautela los vínculos y la economía personal, mientras que otros encontrarán la posibilidad de desempolvar viejos sueños, hallar motivaciones renovadas o descubrir que un contratiempo inicial escondía una bendición disfrazada. A continuación, las predicciones elaboradas a partir del libro Horóscopo chino 2026, de la astróloga Ludovica Squirru.
Los signos que sufrirán un cambio de 180° en noviembre
Tigre
El mes del Tigre estará marcado por dos etapas claramente diferenciadas. Durante los primeros quince días, las personas nacidas bajo este signo podrán atender sus compromisos cotidianos con cierta armonía y calma. Sin embargo, la segunda mitad del mes puede llegar acompañada de un clima más caótico e inestable.
Frente a este panorama, será aconsejable buscar la mediación de personas del signo Cabra o Búfalo y evitar la realización de trabajos grupales o colaborativos. Para canalizar las tensiones, actividades físicas intensas como el baile o las artes marciales resultarán grandes aliadas.
Perro
Para las personas del signo Perro, el mes de noviembre vendrá repleto de sorpresas que inicialmente se percibirán como obstáculos. No obstante, aquello que arranque con sabor a contratiempo o inconveniente terminará transformándose, durante la segunda parte del mes, en una verdadera oportunidad.
La clave residirá en conservar una mirada pragmática y evitar caer en la frustración prematura. Hacia el cierre del mes, el panorama financiero tenderá a recomponerse y reaparecerá la confianza en los demás.
Chancho
Los nativos del Chancho transitarán semanas de profunda reconfiguración. Ciertas pérdidas, trabas administrativas o noticias poco alentadoras en los primeros días mostrarán su costado positivo a medida que avance el calendario, dando lugar a un vuelco totalmente favorable.
Durante la primera quincena será indispensable ejercitar la paciencia y cultivar la tolerancia ante las demoras. Antes de sacar conclusiones precipitadas, convendrá esperar: el final de noviembre traerá alivio a los bolsillos y permitirá recuperar la fe en los vínculos de siempre.