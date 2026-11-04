Quién es Jon Ossoff, la nueva estrella ascendente de los demócratas, que arremete contra Trump tras su triunfo en Georgia

El senador demócrata Jon Ossoff consiguió la reelección en Georgia tras derrotar al republicano Mike Collins en una contienda considerada clave para el futuro político de Estados Unidos. Con 39 años, el legislador se consolidó como una de las figuras de mayor proyección nacional del Partido Demócrata, en un escenario marcado por la confrontación con el presidente Donald Trump y las especulaciones sobre las elecciones presidenciales de 2028.