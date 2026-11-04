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Quién es Jon Ossoff, la nueva estrella ascendente de los demócratas, que arremete contra Trump tras su triunfo en Georgia

El senador demócrata, de 39 años, derrotó al republicano Mike Collins en una elección clave. Tras el triunfo, acusó al presidente Donald Trump de corrupción e incompetencia y se posicionó como una de las figuras emergentes de su partido.

El demócrata Jon Ossoff fue reelegido senador por Georgia, según las proyecciones de medios estadounidenses, y derrotó al republicano Mike Collins en las elecciones de mitad de mandato.
El demócrata Jon Ossoff fue reelegido senador por Georgia, según las proyecciones de medios estadounidenses, y derrotó al republicano Mike Collins en las elecciones de mitad de mandato. AFP
Por Redacción Mundo Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El demócrata Jon Ossoff fue reelecto senador por Georgia tras vencer al republicano Mike Collins en los comicios legislativos, consolidando un bastión clave frente a Donald Trump.
  • Ossoff asumió en 2021 en un distrito antes conservador y basó su campaña en críticas directas a Trump, logrando recaudar más de 100 millones de dólares y apoyos bipartidistas.
  • El triunfo afianza el poder demócrata en el Senado y posiciona al legislador de 39 años como una de las figuras de mayor proyección nacional rumbo a las presidenciales de 2028.
Resumen generado con IA

El senador demócrata Jon Ossoff consiguió la reelección en Georgia tras derrotar al republicano Mike Collins en una contienda considerada clave para el futuro político de Estados Unidos. Con 39 años, el legislador se consolidó como una de las figuras de mayor proyección nacional del Partido Demócrata, en un escenario marcado por la confrontación con el presidente Donald Trump y las especulaciones sobre las elecciones presidenciales de 2028.

Tras conocerse el resultado, Ossoff pronunció un duro discurso contra el mandatario republicano. Aseguró que las victorias demócratas representan un rechazo de los estadounidenses a la gestión de Trump y cuestionó su desempeño al frente de la Casa Blanca.

"Con victorias arrolladoras y contundentes, el pueblo estadounidense ha repudiado la depravación, la corrupción y la incompetencia del fracasado presidente saliente Donald Trump", afirmó ante sus seguidores en Atlanta.

Jon Ossoff, una figura emergente de los demócratas para 2028

Aunque el senador aseguró que no tiene intención de presentarse como candidato presidencial, su triunfo alimentó las versiones sobre una eventual participación en la carrera por la Casa Blanca en 2028.

Durante los últimos meses, Ossoff ganó notoriedad por sus críticas directas a Trump y por una estrategia de comunicación que logró instalar sus discursos en las redes sociales. Su campaña también se destacó por su capacidad para recaudar fondos: consiguió más de U$S 100 millones.

La elección representaba un desafío importante para los demócratas. Ossoff era uno de los principales objetivos de los republicanos porque buscaba renovar su mandato en un estado que Trump había ganado en las elecciones presidenciales de 2024.

Sin embargo, el senador consiguió imponerse frente a Mike Collins, el candidato respaldado por el presidente, que tuvo dificultades para consolidar su campaña y responder a los cuestionamientos sobre sus vínculos políticos y sus antecedentes.

Las críticas de Ossoff a Trump durante la campaña

La confrontación con el presidente fue uno de los ejes de la estrategia electoral del senador. En distintos actos, cuestionó la actividad de Trump, sus negocios familiares, los aranceles comerciales y su política exterior.

Uno de los fragmentos que más repercusión tuvo en las redes sociales fue un discurso en el que acusó al mandatario de dormirse durante las reuniones, jugar al golf y dedicar tiempo a proyectos personales en lugar de ocuparse de sus responsabilidades presidenciales.

También cuestionó los negocios internacionales de los hijos de Trump, Donald Jr. y Eric, y de su yerno, Jared Kushner.

Entre sus principales propuestas, Ossoff planteó limitar las operaciones bursátiles individuales de los integrantes del Congreso, revertir parte de los recortes impositivos impulsados por Trump y establecer restricciones constitucionales al financiamiento corporativo de las campañas electorales.

De Georgia al escenario político nacional

Ossoff llegó al Senado en 2021, después de derrotar al republicano David Perdue en una segunda vuelta electoral celebrada en enero de ese año. Su victoria coincidió con la de Raphael Warnock, quien también consiguió un escaño para los demócratas en Georgia.

Ambos resultados marcaron un cambio político en un estado históricamente conservador. Ossoff se convirtió en el primer senador judío de Georgia, mientras que Warnock fue el primer senador negro de ese distrito.

En esta nueva campaña, el legislador también buscó ampliar su respaldo más allá de los votantes demócratas. Recibió el apoyo de dirigentes republicanos locales que destacaron su intervención en gestiones de asistencia para damnificados por huracanes, inversiones en infraestructura y fondos federales destinados al estado.

Sus simpatizantes destacan su capacidad de comunicación, su autenticidad y la posibilidad de construir acuerdos por encima de las diferencias partidarias.

El triunfo en Georgia representa, así, un impulso para el Partido Demócrata en su disputa con Trump. Y aunque Ossoff todavía evita hablar de una candidatura presidencial, su reelección lo coloca entre

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