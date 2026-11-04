"Mis láseres espaciales no funcionaron": la ironía de Musk tras gastar casi U$S500 millones en la campaña republicana

Musk financió con casi U$S500 millones la campaña republicana. Esto lo convierte en el mayor contribuyente individual en un ciclo de elecciones federales desde que en 2010 se permitió el gasto ilimitado en campañas, según el rastreador OpenSecrets. Una buena parte de este monto, U$S158 millones, se destinaron a apoyar a Ken Paxton, el candidato republicano al Senado por Texas.