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"Mis láseres espaciales no funcionaron": la ironía de Musk tras gastar casi U$S500 millones en la campaña republicana

Uno de sus aliados, Ken Paxton, perdió en Texas y el estado votó por primera vez demócrata desde 1994.

EN LAS REDES. Elon Musk optó por la ironía para referirse a la dura derrota de los republicanos.
EN LAS REDES. Elon Musk optó por la ironía para referirse a la dura derrota de los republicanos.
Por Redacción Mundo Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Elon Musk ironizó este miércoles en EE.UU. sobre la derrota republicana en las legislativas, luego de haber financiado con casi U$S 500 millones a candidatos conservadores.
  • Musk fue el mayor aportante individual del ciclo; destinó U$S 158 millones a Ken Paxton en Texas, histórico bastión republicano que eligió demócratas por primera vez desde 1994.
  • El control demócrata del Congreso debilita a Trump y amenaza los centros de datos de Musk en Texas, cuestionados por las nuevas autoridades debido al alto consumo de energía.
Resumen generado con IA

El multimillonario Elon Musk ironizó este miércoles sobre la derrota de los republicanos en las elecciones de medio mandato estadounidenses, después de destinar cientos de millones de dólares para ayudar a candidatos del partido conservador.

Los demócratas se hicieron con el control del Congreso, con mayorías tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes que comprometen el final del mandato del presidente Donald Trump.

"Tengo la impresión de que la injerencia de mis láseres espaciales en las elecciones no ha funcionado esta vez", bromeó el jefe de SpaceX y Tesla en su red social X.

Las claves de la histórica victoria demócrata en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos

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Musk financió con casi U$S500 millones la campaña republicana. Esto lo convierte en el mayor contribuyente individual en un ciclo de elecciones federales desde que en 2010 se permitió el gasto ilimitado en campañas, según el rastreador OpenSecrets. Una buena parte de este monto, U$S158 millones, se destinaron a apoyar a Ken Paxton, el candidato republicano al Senado por Texas.

El doble golpe en Texas

Sin embargo, el demócrata James Talarico derrotó a Paxton, un estrecho aliado de Trump, y se convirtió en el primer demócrata en ganar un cargo estatal en Texas desde 1994. "En esta contienda, nos enfrentamos a nuestros propios Goliats.

El hombre más rico del mundo, el hombre más poderoso del mundo, y todo el aparato de Washington", celebró Talarico. El golpe fue doble en ese bastión republicano, donde la demócrata Gina Hinojosa, de ascendencia mexicana, desbancó al gobernador republicano Greg Abbott.

Ambos demócratas arremetieron contra la expansión de los centros de datos de inteligencia artificial en ese estado, en el que Musk instaló las sedes de Tesla, SpaceX y la red social X.

El auge de estas instalaciones preocupa a los texanos por el posible aumento de las facturas de electricidad, el consumo de agua y la sobrecarga de la red eléctrica.

Con el vuelco en el Congreso, Musk expresó su inquietud por un posible freno a la expansión de estas infraestructuras. "Los centros de datos en el espacio suenan bastante atractivos en este momento", comentó en su red social, en lo que pareció ser una nueva ironía sobre el nuevo escenario político.

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