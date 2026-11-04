Política

Dimes y diretes: ¿Chahla se burla de los obreros municipales?

Impulsan un régimen para regularizar los edificios sin final de obra en la capital.

Walter Berarducci
Walter Berarducci
Por Redacción Política Hace 4 Hs

“Vergonzosa burla de la Intendenta a los obreros municipales”

El legislador Walter Berarducci, quien se sumó recientemente a La Libertad Avanza, cuestionó a la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, por un video en el que anunció un nuevo plan de trabajo para reparar calles de la Capital. La publicación, que mostraba que las tareas se realizaban un lunes por la mañana, fue calificada por el opositor como una “vergonzosa burla” a los trabajadores municipales.

Dimes y diretes: ¿Chahla se burla de los obreros municipales?

Berarducci acusó a la jefa municipal de desmantelar la estructura de la Municipalidad para tercerizar servicios a mayores costos y contratar empresas en distintas áreas. Además, sostuvo que el video ridiculiza a los empleados públicos y refuerza prejuicios contra el sector, en perjuicio de los trabajadores y los vecinos.

Chahla puso en marcha el operativo “bacheo exprés”: ¿en qué consiste?

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Impulsan un régimen para regularizar los edificios sin final de obra en la capital

El concejal Leandro Argañaraz (UCR) impulsa un régimen especial para regularizar edificios de San Miguel de Tucumán que no cuentan con Certificado Final de Obra y dar respuestas a quienes compraron departamentos de buena fe. Según un relevamiento, 254 de los aproximadamente 1.450 edificios registrados presentan esta situación. La iniciativa propone que el Municipio identifique los requisitos pendientes de cada inmueble, ya sean trámites, documentación u obras. El proyecto también apunta a que los propietarios puedan gestionar servicios de luz, gas y agua con medidores y facturación individual, sin depender de distribuciones proporcionales de gastos.

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados

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Leandro Argañaraz. Leandro Argañaraz.

Realizarán en Tucumán un congreso sobre IA en la Justicia

El vicegobernador Miguel Acevedo recibió a la titular de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán, Marcela Fabiana Ruiz, para abordar el Congreso Internacional de Inteligencia Artificial en la Justicia, que se realizará el 12 y 13 de noviembre en la provincia. La Legislatura declaró de interés el encuentro, que reunirá especialistas nacionales e internacionales.

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