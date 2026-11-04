Dimes y diretes: ¿Chahla se burla de los obreros municipales?

Impulsan un régimen para regularizar los edificios sin final de obra en la capital

El concejal Leandro Argañaraz (UCR) impulsa un régimen especial para regularizar edificios de San Miguel de Tucumán que no cuentan con Certificado Final de Obra y dar respuestas a quienes compraron departamentos de buena fe. Según un relevamiento, 254 de los aproximadamente 1.450 edificios registrados presentan esta situación. La iniciativa propone que el Municipio identifique los requisitos pendientes de cada inmueble, ya sean trámites, documentación u obras. El proyecto también apunta a que los propietarios puedan gestionar servicios de luz, gas y agua con medidores y facturación individual, sin depender de distribuciones proporcionales de gastos.