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Colapinto en la Fórmula 1: en qué horarios y dónde ver el GP de Brasil en vivo

El argentino busca volver a los puntos en un circuito en el que se sentirá local.

MAL MOMENTO. Colapinto quiere revertir la mala racha que acumula en las últimas carreras.
MAL MOMENTO. Colapinto quiere revertir la mala racha que acumula en las últimas carreras.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto correrá este fin de semana el GP de Brasil de F1 en Interlagos para recuperarse tras perder los puntos en México por sanción.
  • El piloto de Alpine arrastra un historial adverso en San Pablo, tras un choque en 2024 y un 15° puesto previo, sumado al reciente recargo que lo postergó en el GP mexicano.
  • La 20ª fecha será decisiva para que el argentino revierta su racha negativa en el trazado paulista y recupere terreno en el campeonato con la escudería Alpine.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto tendrá revancha en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Brasil. El argentino buscará hacer una carrera similar a la que hizo con Alpine en México, donde su octavo puesto en pista se esfumó por una sanción que lo relegó al decimoquinto lugar y lo dejó sin puntos.

El pilarense se prepara para la 20ª fecha del campeonato, que se disputará este fin de semana en el Autódromo José Carlos Pace, más conocido como Interlagos, en San Pablo.

El trazado brasileño representa un desafío especial para el argentino, ya que será su tercera visita y las dos anteriores no terminaron de la mejor manera. En 2024, cuando competía para Williams, debió abandonar en la vuelta 32 después de sufrir un fuerte accidente bajo la lluvia.

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En aquella ocasión, perdió el control de su monoplaza, hizo un trompo e impactó contra las protecciones, lo que provocó importantes daños en el auto. Un año después, ya defendiendo los colores de Alpine, culminó en la decimoquinta posición.

Cronograma de la actividad en Interlagos

Viernes 6 de noviembre

Entrenamientos libres 1: 12.30

Entrenamientos libres 2: 16.00

Sábado 7 de noviembre

Entrenamientos libres 3: 11.30

Clasificación: 15.00

Domingo 8 de noviembre

Carrera: 14.00 (71 vueltas)

¿Dónde verlo en vivo?

Toda la actividad de la 20ª fecha de la Fórmula 1 2026 se podrá seguir por Fox Sports y Disney+ Premium.

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