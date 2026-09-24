Política

Chahla, sobre el Tribunal de Faltas: "No vamos a permitir que se haga ningún daño al erario municipal"

La intendenta habló de la auditoría que detectó irregularidades en el órgano.

Por Bárbara Nieva Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, afirmó que protegerá los fondos públicos tras detectarse irregularidades en el Tribunal de Faltas mediante una auditoría.
  • La advertencia surge tras auditorías oficiales promovidas por la Municipalidad capitalina, las cuales evidenciaron anomalías administrativas y financieras en el organismo de control.
  • El caso podría derivar en medidas judiciales y administrativas para transparentar la gestión del tribunal y evitar futuros perjuicios económicos a las arcas comunales.
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