Chahla puso en marcha el operativo “bacheo exprés”: ¿en qué consiste?

“Este pavimento frío tiene una particularidad: es algo ecológico porque la mezcla no lleva combustibles fósiles”, explicó la jefa municipal sobre la composición del nuevo material. Además, se refirió a la metodología de trabajo. “Si llueve, también podemos hacerlo, porque ustedes han visto que algunas veces de todo el mes hay 25 días lloviendo; esto es una solución al problema de la lluvia, a pesar de la lluvia podemos salir a hacer el bacheo”, añadió.