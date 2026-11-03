Política

Chahla puso en marcha el operativo “bacheo exprés”: ¿en qué consiste?

El compuesto utilizado se puede aplicar en condiciones climáticas adversas.

La intendenta Chahla, probando el equipo de bacheo exprés.
La intendenta Chahla, probando el equipo de "bacheo exprés".
Por Redacción Política Hace 6 Hs

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, puso en marcha en el barrio Villa Urquiza el operativo de “Bacheo Exprés”. 

Se trata de un nuevo sistema de recuperación de calles dañadas, que incorpora un material innovador y ecológico, fácil y seguro de maniobrar por operarios. Además, según comunicó el municipio, el compuesto utilizado se puede aplicar en condiciones climáticas adversas, facilitando el trabajo cuando la urgencia es alta y garantizando la habilitación inmediata del tránsito. 

Chahla defendió la reelección de Jaldo y apuntó contra la oposición: “Le tienen miedo al adversario”

Chahla defendió la reelección de Jaldo y apuntó contra la oposición: “Le tienen miedo al adversario”

La jefa municipal adelantó que se destinará una cuadrilla especial que trabajará fuera de horario, fines de semanas y feriados o asuetos como el de este lunes por el Día de los Fieles Difuntos. Esto se sumará al trabajo realizado permanentemente por agentes municipales, cuyo trabajo depende de la producción de asfalto caliente realizado en la recuperada Planta Asfáltica Municipal, que funciona de lunes a viernes hasta las 18. 

Material frío

Otra de las virtudes del “Bacheo Exprés” mencionadas por Chahla es que el material incorporado es frío, no emite gases y, por lo tanto, no contribuye a la formación de la huella de carbono, cuya reducción es una de las políticas de Estado de esta gestión. 

“Este pavimento frío tiene una particularidad: es algo ecológico porque la mezcla no lleva combustibles fósiles”, explicó la jefa municipal sobre la composición del nuevo material. Además, se refirió a la metodología de trabajo. “Si llueve, también podemos hacerlo, porque ustedes han visto que algunas veces de todo el mes hay 25 días lloviendo; esto es una solución al problema de la lluvia, a pesar de la lluvia podemos salir a hacer el bacheo”, añadió. 

Chahla, por el Día de la Tartamudez: "Queremos que la sociedad tenga más paciencia para escuchar y sea más empática"

Chahla, por el Día de la Tartamudez: Queremos que la sociedad tenga más paciencia para escuchar y sea más empática

El trabajo de Bacheo Exprés continuará en barrio Villa Urquiza y se trasladará en los próximos días a Barrio El Bosque. “Esta es una nueva modalidad, una nueva solución para nuestra ciudad; vamos a tener una planificación previa, pero el vecino también podrá comunicarse, registrar un ticket y que la cuadrilla vaya fuera de horario o si llueve”, dijo Chahla.


Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánVilla UrquizaRossana Chahla
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción
1

San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción

La respuesta al llamado de la cultura
2

La respuesta al llamado de la cultura

3

Cartas de lectores: el regreso de la democracia

4

Cartas de lectores: regular el acceso

5

Cartas de lectores: un mismo lugar, 92 años después: de Pacelli a León XIV

Ranking notas premium
A pesar de la crisis, Argentina lidera la adopción de inteligencia artificial
1

A pesar de la crisis, Argentina lidera la adopción de inteligencia artificial

San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción
2

San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción

El crimen de Érika Álvarez: un caso atravesado por los vínculos narco
3

El crimen de Érika Álvarez: un caso atravesado por los vínculos narco

El juicio por el crimen de Érika: ¿a qué le tiene miedo “El Militar” Sosa?
4

El juicio por el crimen de Érika: ¿a qué le tiene miedo “El Militar” Sosa?

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles
5

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles

Más Noticias
El mandato de la crianza perfecta en redes: ¿estamos educando desde las propias convicciones o ejecutando un guión ajeno?

El mandato de la crianza perfecta en redes: ¿estamos educando desde las propias convicciones o ejecutando un guión ajeno?

El crimen de Érika Álvarez: un caso atravesado por los vínculos narco

El crimen de Érika Álvarez: un caso atravesado por los vínculos narco

“Han matado a Nóvaya Gazeta”: el diario independiente ruso anuncia su cierre

“Han matado a Nóvaya Gazeta”: el diario independiente ruso anuncia su cierre

La televisión pública china le impone censura al fútbol español por dichos de Mbappé contra Mao Zedong

La televisión pública china le impone censura al fútbol español por dichos de Mbappé contra Mao Zedong

A pesar de la crisis, Argentina lidera la adopción de inteligencia artificial

A pesar de la crisis, Argentina lidera la adopción de inteligencia artificial

Europa, ese “espejo” de los argentinos

Europa, ese “espejo” de los argentinos

Cartas de lectores: escribir a mano: el valor de cada ritmo

Cartas de lectores: escribir a mano: el valor de cada ritmo

Comentarios