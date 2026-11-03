Chahla puso en marcha el operativo “bacheo exprés”: ¿en qué consiste?

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, puso en marcha en el barrio Villa Urquiza el operativo de “Bacheo Exprés”.
Se trata de un nuevo sistema de recuperación de calles dañadas, que incorpora un material innovador y ecológico, fácil y seguro de maniobrar por operarios. Además, según comunicó el municipio, el compuesto utilizado se puede aplicar en condiciones climáticas adversas, facilitando el trabajo cuando la urgencia es alta y garantizando la habilitación inmediata del tránsito.
La jefa municipal adelantó que se destinará una cuadrilla especial que trabajará fuera de horario, fines de semanas y feriados o asuetos como el de este lunes por el Día de los Fieles Difuntos. Esto se sumará al trabajo realizado permanentemente por agentes municipales, cuyo trabajo depende de la producción de asfalto caliente realizado en la recuperada Planta Asfáltica Municipal, que funciona de lunes a viernes hasta las 18.
Material frío
Otra de las virtudes del “Bacheo Exprés” mencionadas por Chahla es que el material incorporado es frío, no emite gases y, por lo tanto, no contribuye a la formación de la huella de carbono, cuya reducción es una de las políticas de Estado de esta gestión.
“Este pavimento frío tiene una particularidad: es algo ecológico porque la mezcla no lleva combustibles fósiles”, explicó la jefa municipal sobre la composición del nuevo material. Además, se refirió a la metodología de trabajo. “Si llueve, también podemos hacerlo, porque ustedes han visto que algunas veces de todo el mes hay 25 días lloviendo; esto es una solución al problema de la lluvia, a pesar de la lluvia podemos salir a hacer el bacheo”, añadió.
El trabajo de Bacheo Exprés continuará en barrio Villa Urquiza y se trasladará en los próximos días a Barrio El Bosque. “Esta es una nueva modalidad, una nueva solución para nuestra ciudad; vamos a tener una planificación previa, pero el vecino también podrá comunicarse, registrar un ticket y que la cuadrilla vaya fuera de horario o si llueve”, dijo Chahla.