Con 372 integrantes, Tucumán compite en los Juegos Evita de Mar del Plata

Resumen para apurados
- Una delegación de 372 tucumanos comenzó a competir este lunes en Mar del Plata en los Juegos Nacionales Evita para representar a su provincia en 36 disciplinas.
- Los atletas clasificaron en etapas locales con financiamiento y logística del Gobierno provincial, que cubrió traslados, indumentaria, viáticos y asistencia médica.
- El certamen, que finaliza el 7 de noviembre, busca consolidarse como un espacio clave de desarrollo deportivo e integración para miles de jóvenes de todo el país.
La delegación tucumana participó el lunes de la ceremonia inaugural de los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026, en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, junto a más de 7.000 participantes de todo el país.
Tucumán compite con 372 integrantes, entre deportistas, entrenadores y cuerpo técnico, en 36 disciplinas, convencionales y adaptadas. La competencia se extiende hasta el sábado 7 de noviembre.
Los representantes provinciales llegaron a la instancia nacional después de las etapas clasificatorias organizadas junto con municipios y comunas. El traslado, el alojamiento, la alimentación y la indumentaria de la delegación están a cargo del Gobierno provincial, a través del Ministerio del Interior y la Secretaría de Deportes.
Antes de la partida, el secretario de Deportes, Diego Erroz, se refirió al evento. “Esta participación es posible por el esfuerzo de la Provincia y sostuvo que este tipo de encuentros deben mantenerse como espacios de desarrollo para los jóvenes”, sostuvo.
Además del servicio sanitario general que proveen los organizadores, la delegación viaja acompañada por destacados profesionales del Ministerio de Salud Pública de Tucumán. Su tarea es la prevención, la atención y el seguimiento de los deportistas durante la estadía.