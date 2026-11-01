Cecilia Dieleke quebró el récord sudamericano y le dio a la natación argentina un oro histórico en los Juegos Olímpicos de la Juventud
La abanderada argentina de 17 años firmó un registro de 2:10.05 en los 200 metros espalda en Dakar 2026, obtuvo la primera medalla dorada de la delegación en África y consagró una trayectoria que comenzó casi por casualidad en un gimnasio deportivo.
Resumen para apurados
- La argentina Cecilia Dieleke ganó el oro en 200 metros espalda en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 tras registrar 2:10.05 y quebrar el récord sudamericano.
- Formada en Villa Ballester tras dejar la gimnasia, Dieleke dominó la final de punta a punta y superó la plusmarca regional previa de Malena Santillán por 31 centésimas.
- El logro dio a la natación argentina su primer oro olímpico juvenil histórico y posiciona a Dieleke con sólidas expectativas rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
Cecilia Dieleke escribió una página dorada en la historia del deporte argentino al consagrarse campeona en la final de los 200 metros espalda en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, en Senegal. Con 17 años recién cumplidos, la nadadora oriunda de San Martín tocó la pared en 2:10.05, se quedó con la primera medalla de oro de la delegación nacional en el certamen y quebró el récord sudamericano y nacional absoluto de la especialidad.
Su actuación no solo significó la primera presea dorada en la historia de la natación argentina en competencias olímpicas de la juventud, sino la coronación de un proceso que comenzó cuando apenas era una niña en un ámbito muy distinto al agua.
De la gimnasia artística a la pileta: la historia de Cecilia Dieleke
La historia de la campeona olímpica no empezó entre andariveles, sino sobre las colchonetas. Nació el 8 de octubre de 2009 y tuvo su primer contacto con el ámbito deportivo a los seis años, cuando sus padres la inscribieron en la colonia de vacaciones de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester (SAGVB). En aquel momento, la pequeña Cecilia practicaba gimnasia artística, hasta que los entrenadores del club advirtieron sus condiciones naturales para flotar y deslizarse en el agua, proponiéndole integrarse a los planteles de natación competitiva.
Aquella sugerencia transformó su rutina cotidiana. A los nueve años afrontó su primer Campeonato Nacional y a los 13 recibió la primera convocatoria al seleccionado argentino de categorías formativas. Con 14 años ya celebraba el título nacional absoluto de mayores en los 200 metros espalda, combinando las extensas jornadas de entrenamiento con las exigencias escolares de la adolescencia. "Es un poco complicado ser atleta de alto rendimiento y adolescente, pero me encanta, es un honor para mí", definió sobre la disciplina y el esfuerzo diario que exige la alta competencia a temprana edad.
Dominio absoluto en Dakar y un récord sudamericano histórico
El recorrido de Dieleke hacia Senegal estuvo respaldado por una progresión constante en el plano internacional. Tras competir en el Mundial Junior de Rumania 2025 y cosechar cuatro medallas de plata y dos de bronce en los Panamericanos Junior de Asunción, este 2026 aceleró su consolidación. En los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá logró tres títulos y fijó la plusmarca nacional de 100 metros espalda. Meses después, en los Juegos Suramericanos Odesur en Santa Fe, se convirtió en la atleta más condecorada de la delegación albiceleste al subirse al podio en las siete pruebas que disputó.
Su liderazgo deportivo la llevó a ser elegida abanderada de la representación argentina en la ceremonia de apertura en Dakar junto al gimnasta Benjamín Fernández de Landa. En la pileta senegalesa, Dieleke revalidó esa distinción con una solidez técnica impecable. Luego de marcar el mejor tiempo en las series matutinas con 2:13.73, en la final dominó el trámite de principio a fin. Con parciales de 30.60 en los 50 metros, 1m03s86 a mitad de carrera y 1:37.09 a los 150 metros, mantuvo el ritmo para cruzar la meta en 2:10.05.
El cronómetro confirmó la magnitud de la hazaña: le sacó 5.47 de ventaja a su escolta, la griega Eirini Zervou (2:15.52), rebajó en 1.03 su propia marca personal y quebró por 31 centésimas el récord sudamericano y nacional que ostentaba Malena Santillán desde agosto de 2025.
Gratitud, contención y el sueño olímpico de Los Ángeles
Consumada la victoria, la nadadora argentina no ocultó la emoción al reflexionar sobre el significado del logro personal y el respaldo de su entorno. "Estoy muy bien, muy feliz. Esto es lo que venía a buscar. Es un sueño cumplido", expresó en declaraciones al sitio oficial de Olympics.
En sus palabras de festejo priorizó el agradecimiento a quien la guía en la pileta y a quienes la sostienen fuera de ella: "Dedico esta victoria a mi entrenador, que me banca todos los días; a mi familia también, que es por ellos por los que estoy en el deporte; a mis amigos, que son quienes me apoyan cuando estoy mal y cuando estoy bien".
La conquista de Dieleke le devolvió al país la máxima presea en los Juegos Olímpicos de la Juventud tras ocho años, sumando el 14° oro nacional en el historial del evento y abriendo una expectativa enorme de cara al futuro. Lejos de conformarse, la joven de Villa Ballester ya contempla los próximos desafíos del ciclo de mayores. "Sueño con ir a Los Ángeles. Espero que se dé. Y si no se da, será en el 2032", afirmó con la mirada puesta en las grandes citas olímpicas de la natación mundial