Cecilia Dieleke quebró el récord sudamericano y le dio a la natación argentina un oro histórico en los Juegos Olímpicos de la Juventud

En sus palabras de festejo priorizó el agradecimiento a quien la guía en la pileta y a quienes la sostienen fuera de ella: "Dedico esta victoria a mi entrenador, que me banca todos los días; a mi familia también, que es por ellos por los que estoy en el deporte; a mis amigos, que son quienes me apoyan cuando estoy mal y cuando estoy bien".