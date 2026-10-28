Morena García, campeona nacional de tenis de mesa adaptado, representará a Tucumán en los Juegos Evita

En Mar del Plata competirá en dos modalidades. “En tenis de mesa se puede participar tanto en singles como en dobles, y ella va a competir en ambas”, explicó la docente. Para Nieva, el torneo será la vidriera de un largo camino. “Lo que vamos a demostrar en los Juegos Evita es todo el camino recorrido, el esfuerzo que hicimos durante el año y los años anteriores para que ella pueda seguir participando”, afirmó. Morena coincidió cuando le preguntaron qué es lo mejor que le dejan estos torneos. “El esfuerzo que yo hago día a día”, respondió.