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Morena García, campeona nacional de tenis de mesa adaptado, representará a Tucumán en los Juegos Evita

La deportista viajará el domingo a Mar del Plata junto a su docente, Romina Nieva. Competirá en singles y en dobles.

Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La campeona tucumana Morena García viajará el domingo a Mar del Plata para representar a la provincia en tenis de mesa adaptado durante los Juegos Nacionales Evita.
  • Iniciada en la disciplina hace tres años en el ámbito escolar, García logró el título nacional el año pasado gracias a una rigurosa rutina de entrenamiento en doble turno.
  • El certamen consolidará su trayectoria en el deporte adaptado, mientras su equipo solicita apoyo económico comunitario para costear los gastos diarios de la estadía.
Resumen generado con IA

Morena García está a días de un nuevo desafío. La deportista tucumana, campeona nacional de tenis de mesa adaptado, viajará este domingo a Mar del Plata para representar a la provincia en los Juegos Nacionales Evita, junto a su docente y entrenadora, Romina Nieva. “Estamos contentas de viajar este domingo. Nos venimos preparando desde la escuela, porque es mi alumna y yo voy representándola como entrenadora”, contó la profesora en diálogo con LG Play.

La historia de Morena con el tenis de mesa empezó casi de casualidad. “Me llamaron desde la escuela para participar y después fui al seleccionado sin saber jugar”, recordó. El aprendizaje fue rápido. “En dos semanas aprendí a jugar”, aseguró.

Desde entonces, no paró de crecer. “Hace tres años que lo hago. Mi primer año salí segunda y el año pasado salí campeona nacional”, repasó. La final fue un partido para el recuerdo. “Estuvo duro el partido. Iba perdiendo 2 a 0, le he remontado 3 a 2 y se me dio por salir campeona”, relató. Los viajes también le dejaron amistades. “Me hice amiga de todas las provincias”, contó entre sonrisas.

Una preparación de todos los días

La preparación combina la escuela y el club. “No solo tiene sesiones de entrenamiento en la escuela, sino que también entrena en el Complejo Belgrano con instructores de la Asociación de Tenis de Mesa. Creo que le queda un entrenamiento más y ya descansa”, explicó Nieva. Morena detalló su rutina semanal. “En la escuela entreno los lunes a la tarde, los martes a la mañana, los miércoles a la tarde, los jueves a la mañana y los viernes a la tarde”, enumeró. A pocos días del viaje, no escondió la ansiedad. “Sí, estoy nerviosa”, admitió.

En Mar del Plata competirá en dos modalidades. “En tenis de mesa se puede participar tanto en singles como en dobles, y ella va a competir en ambas”, explicó la docente. Para Nieva, el torneo será la vidriera de un largo camino. “Lo que vamos a demostrar en los Juegos Evita es todo el camino recorrido, el esfuerzo que hicimos durante el año y los años anteriores para que ella pueda seguir participando”, afirmó. Morena coincidió cuando le preguntaron qué es lo mejor que le dejan estos torneos. “El esfuerzo que yo hago día a día”, respondió.

El viaje está garantizado, pero todavía necesitan una mano. “El viaje lo realizamos a través de la Secretaría de Deporte, que ya tiene todo cubierto: el hospedaje, la indumentaria y los pasajes”, contó la docente. “Lo único que estaríamos necesitando para ella es una ayuda para sus gastos diarios durante el torneo”, agregó. Quienes quieran colaborar pueden comunicarse al 381-3152691.

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