Política

Patricia Bullrich celebró las medidas para las PyMEs: “Los embargos están matando a las empresas”

La senadora de La Libertad Avanza sostuvo que las empresas necesitan respuestas concretas para evitar situaciones financieras más complejas.

PATRICIA BULLRICH. ARCHIVO.
PATRICIA BULLRICH. ARCHIVO.
Por Redacción Política Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este martes, Patricia Bullrich celebró en redes sociales las nuevas medidas de alivio para las PyMEs en Argentina, buscando frenar los embargos que asfixian a las empresas.
  • Bullrich afirmó que las medidas responden a reclamos de empresarios en crisis y pidió respaldar la inversión sin recurrir al gasto descontrolado durante la estabilización.
  • La dirigente anticipó que continuará acercando propuestas para que el rumbo económico promueva el empleo y el progreso llegue a todos los sectores productivos.
Resumen generado con IA

La senadora nacional Patricia Bullrich celebró este martes el anuncio de nuevas medidas destinadas a aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y aseguró que se trata de una respuesta a un reclamo que venía planteando desde hace tiempo.

A través de una publicación en la red social X, la legisladora calificó como “positivo” el anuncio y destacó la necesidad de actuar antes de que las empresas atraviesen situaciones económicas más complicadas.

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“Es mirarlas a la cara y decirles: queremos llegar antes de que sea tarde. Lo planteé durante mucho tiempo porque, con cada empresario que hablaba, nos repetía lo mismo: los embargos están matando a las empresas”, expresó.

Bullrich destacó el impacto de los embargos en las empresas

La senadora explicó que la situación de las PyMEs era una preocupación que surgía de sus conversaciones con empresarios. En ese sentido, consideró que las medidas deben anticiparse a los problemas financieros que pueden poner en riesgo la continuidad de las actividades.

Para Bullrich, acompañar a las empresas que generan empleo e impulsan la inversión resulta fundamental, especialmente en el actual contexto económico.

El respaldo a las medidas en medio del proceso de estabilización

“Apoyar a quienes crean riqueza, invierten y generan trabajo es fundamental. En un momento difícil del proceso de estabilización, hacen falta medidas concretas que ayuden a mover la economía, sin volver a las recetas del gasto descontrolado ni al plan platita”, sostuvo.

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Por último, Bullrich afirmó que continuará acercando propuestas y trabajando para que el rumbo económico se traduzca en progreso y sus resultados alcancen a todos los sectores.

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