Un terremoto de magnitud 5,6 sacudió a Colombia: los videos más impactantes

Resumen para apurados
- Un sismo de magnitud 5,6 sacudió a Colombia este martes a la madrugada, con epicentro en Chaparral, Tolima, debido a fallas tectónicas superficiales.
- Ocurrió a menos de 30 km de profundidad y tuvo una réplica de 3,3. Provocó evacuaciones preventivas en Bogotá y un herido en Quindío tras caer una pared.
- Las autoridades mantienen el monitoreo activo en Tolima y zonas aledañas para evaluar daños estructurales e instar a la prevención ante posibles réplicas.
Un terremoto de magnitud 5,6 sacudió Colombia este martes, durante las primeras horas de la madrugada, y generó preocupación entre los habitantes. El movimiento tuvo su epicentro en el municipio de Chaparral, en el departamento de Tolima, aunque también se sintió en Bogotá, donde las alarmas sonoras de los edificios despertaron a la población.
Según informó el Servicio Geológico Colombiano, el temblor se produjo a las 4.13, hora local (9.13 GMT), a una profundidad inferior a los 30 kilómetros.
La intensidad del movimiento generó momentos de tensión, especialmente por el recuerdo del terremoto ocurrido en agosto, que dejó cientos de muertos y desaparecidos, además de importantes daños materiales.
Un terremoto de magnitud 5.5 sacudiÃ³ a 12.1 km de Chaparral, Tolima, Colombia, a las 4:13 a.m. hora local (3 de noviembre), a una profundidad de 35 km. Se reportÃ³ agitaciÃ³n de manera generalizada. Sismo - Terremoto - Temblor https://t.co/0ZmCvbsQcA— EL INFORMAÌNTE COÌRDOBA ðï¸ðµð¼ââï¸ (@elinformanteCor) November 3, 2026
Una réplica se registró tres minutos después
La actividad sísmica continuó a las 4.16, cuando se produjo una réplica de magnitud 3,3 en la misma región. De acuerdo con los primeros reportes, el segundo movimiento tuvo una profundidad inferior a los 30 kilómetros y su epicentro se ubicó a unos 20 kilómetros del municipio de Roncesvalles.
Hasta el momento de la publicación de los primeros informes, no se habían reportado grandes daños materiales ni personas heridas.
Sismo de magnitud 5,6 sacudiÃ³ a Colombia durante la madrugada de este martes Un fuerte movimiento telÃºrico sorprendiÃ³ a los colombianos este martes 3 de noviembre a las 4:13 a. m. El sismo tuvo como epicentro el municipio de Chaparral, Tolima, y una profundidad superficial inferior a 30 kilÃ³metros, segÃºn el Servicio GeolÃ³gico Colombiano. El movimiento se sintiÃ³ en varias regiones del paÃs y provocÃ³ que numerosas personas evacuaran viviendas y edificios por precauciÃ³n. En redes sociales comenzaron a circular videos del momento en que se registrÃ³ el temblor. En Quimbaya, QuindÃo, una persona resultÃ³ lesionada tras la caÃda de una pared. Las autoridades mantienen el monitoreo para establecer posibles afectaciones y daÃ±os estructurales en las zonas donde se sintiÃ³ el movimiento.— EL INFORMAÌNTE COÌRDOBA ðï¸ðµð¼ââï¸ (@elinformanteCor) November 3, 2026