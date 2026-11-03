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Un terremoto de magnitud 5,6 sacudió a Colombia: los videos más impactantes

El temblor tuvo su epicentro en el departamento de Tolima y se registró durante la madrugada. Tres minutos después hubo una réplica de magnitud 3,3.

TERREMOTO EN COLOMBIA. Cientos de personas tuvieron que salir de sus hogares durante la madrugada. Captura de video de X/@elinformanteCor.
TERREMOTO EN COLOMBIA. Cientos de personas tuvieron que salir de sus hogares durante la madrugada. Captura de video de X/@elinformanteCor.
Por Redacción Mundo Hace 33 Min

Resumen para apurados

  • Un sismo de magnitud 5,6 sacudió a Colombia este martes a la madrugada, con epicentro en Chaparral, Tolima, debido a fallas tectónicas superficiales.
  • Ocurrió a menos de 30 km de profundidad y tuvo una réplica de 3,3. Provocó evacuaciones preventivas en Bogotá y un herido en Quindío tras caer una pared.
  • Las autoridades mantienen el monitoreo activo en Tolima y zonas aledañas para evaluar daños estructurales e instar a la prevención ante posibles réplicas.
Resumen generado con IA

Un terremoto de magnitud 5,6 sacudió Colombia este martes, durante las primeras horas de la madrugada, y generó preocupación entre los habitantes. El movimiento tuvo su epicentro en el municipio de Chaparral, en el departamento de Tolima, aunque también se sintió en Bogotá, donde las alarmas sonoras de los edificios despertaron a la población.

Según informó el Servicio Geológico Colombiano, el temblor se produjo a las 4.13, hora local (9.13 GMT), a una profundidad inferior a los 30 kilómetros.

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La intensidad del movimiento generó momentos de tensión, especialmente por el recuerdo del terremoto ocurrido en agosto, que dejó cientos de muertos y desaparecidos, además de importantes daños materiales.

Una réplica se registró tres minutos después

La actividad sísmica continuó a las 4.16, cuando se produjo una réplica de magnitud 3,3 en la misma región. De acuerdo con los primeros reportes, el segundo movimiento tuvo una profundidad inferior a los 30 kilómetros y su epicentro se ubicó a unos 20 kilómetros del municipio de Roncesvalles.

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Hasta el momento de la publicación de los primeros informes, no se habían reportado grandes daños materiales ni personas heridas.

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