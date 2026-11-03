Un terremoto de magnitud 5,6 sacudió a Colombia: los videos más impactantes

Sismo de magnitud 5,6 sacudiÃ³ a Colombia durante la madrugada de este martes Un fuerte movimiento telÃºrico sorprendiÃ³ a los colombianos este martes 3 de noviembre a las 4:13 a. m. El sismo tuvo como epicentro el municipio de Chaparral, Tolima, y una profundidad superficial inferior a 30 kilÃ³metros, segÃºn el Servicio GeolÃ³gico Colombiano. El movimiento se sintiÃ³ en varias regiones del paÃ­s y provocÃ³ que numerosas personas evacuaran viviendas y edificios por precauciÃ³n. En redes sociales comenzaron a circular videos del momento en que se registrÃ³ el temblor. En Quimbaya, QuindÃ­o, una persona resultÃ³ lesionada tras la caÃ­da de una pared. Las autoridades mantienen el monitoreo para establecer posibles afectaciones y daÃ±os estructurales en las zonas donde se sintiÃ³ el movimiento.