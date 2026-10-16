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Terremoto en Panamá: confirman la primera víctima fatal tras el fuerte sismo

La Caja de Seguro Social informó el fallecimiento de una mujer a causa de las heridas sufridas durante el terremoto.

Se registraron decenas de réplicas tras el terremoto de este viernes.
Se registraron decenas de réplicas tras el terremoto de este viernes. Getty Images
Por Redacción Mundo Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • La Caja de Seguro Social de Panamá confirmó la primera muerte por el terremoto del 9 de octubre: una mujer de 68 años falleció por las heridas sufridas durante el sismo.
  • El sismo, de magnitud entre 7.2 y 7.7, provocó derrumbes en Penonomé y Soná, además de un centenar de réplicas y decenas de heridos en todo el país centroamericano.
  • Con más de 6.000 damnificados y estado de emergencia decretado, el Gobierno coordina la asistencia con comisiones especiales y apoyo humanitario internacional.
Resumen generado con IA

La Caja de Seguro Social de Panamá confirmó la primera muerte tras el terremoto que sacudió una amplia zona del país en la tarde del viernes 9 de octubre. Cinco días después de la catástrofe que provocó colapsos de edificios en las localidades de Penonomé y Soná, se registró la primera víctima fatal luego de informes que, en un singular escenario, no habían dejado cifras mortales a pesar de la magnitud del episodio. Se trata de una mujer mayor cuyo deceso se conoció luego de las evaluaciones posteriores.

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Mientras los equipos de rescate se despliegan por el país en busca de afectados, la CSS, la institución encargada de controlar los servicios de salud y programas de seguridad social de Panamá, confirmó el miércoles 14 de octubre que una mujer adulta mayor murió a causa de las heridas que sufrió durante el fuerte sismo que arrojó mediciones dispares: 7.2 de magnitud según las autoridades de Panamá y 7,7 según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés).

El comunicado oficial y el mensaje presidencial

Mediante un comunicado, la Caja identificó a la víctima como Elena Barría, de 68 años, y envió condolencias a su familia y amigos. “Acompañamos a todos quienes la conocieron, reconociendo la fortaleza y entereza que demostraron tanto la paciente como sus familiares durante este difícil proceso”, dijo la institución gubernamental.   

El presidente panameño, José Raúl Mulino, también se expresó tras conocerse la noticia y lamentó profundamente el deceso a través de sus redes sociales. El mandatario explicó que los traumas sufridos durante el temblor, sumados a una condición de salud previa que padecía la paciente, impidieron su recuperación a pesar de los esfuerzos del equipo médico encargado de su atención.   

Panamá en estado de emergencia

La confirmación del deceso se da en un contexto crítico para el país centroamericano, donde el Gobierno decretó el estado de emergencia tras registrar decenas de heridos y sufrir un centenar de réplicas que continuaron durante todo el fin de semana. Según los relevamientos oficiales, se han evaluado más de 1.700 viviendas y la cifra de personas afectadas supera las 6.000 en distintas regiones del territorio.

Para hacer frente a la contingencia y coordinar la asistencia a las comunidades damnificadas, las autoridades nacionales crearon una comisión de alto nivel. En tanto, la cooperación internacional ya se encuentra en marcha con el envío de ayuda humanitaria y equipos de búsqueda por parte de Estados Unidos, así como la llegada de expertos venezolanos especializados en la evaluación de infraestructuras colapsadas.

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