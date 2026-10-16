Terremoto en Panamá: confirman la primera víctima fatal tras el fuerte sismo

La Caja de Seguro Social de Panamá confirmó la primera muerte tras el terremoto que sacudió una amplia zona del país en la tarde del viernes 9 de octubre. Cinco días después de la catástrofe que provocó colapsos de edificios en las localidades de Penonomé y Soná, se registró la primera víctima fatal luego de informes que, en un singular escenario, no habían dejado cifras mortales a pesar de la magnitud del episodio. Se trata de una mujer mayor cuyo deceso se conoció luego de las evaluaciones posteriores.