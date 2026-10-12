Un terremoto más potente y cero muertos: ¿por qué en Panamá no ocurrió la tragedia de Venezuela?

A esto se suma la manera en que el terreno local absorbe la vibración de las ondas sísmicas. Según estudios desarrollados por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), los suelos sedimentarios blandos y arcillosos como los de La Guaira amplifican las ondas y aumentan el riesgo de colapso. En contraste, en el centro de Panamá y su capital predomina una matriz rocosa subyacente que funciona como un atenuador natural. Sobre este punto, el doctor en Ingeniería Estructural y Sísmica, Oscar Ramírez, remarcó durante un foro universitario citado por el diario que “los edificios más altos aquí están cimentados sobre roca, es una bendición para nuestro país. No tenemos edificios altos sobre suelo residual”. Ramírez agregó además que “en Paitilla tenemos una roca que tiene unas capacidades enormes, que no se encuentran ni en Costa Rica ni en Colombia”.