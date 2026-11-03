Canelada y Cobos piden citar a funcionarios de Chahla por la reforma del transporte

"Hace 95 días, la intendenta presentó con bombos y platillos lo que se suponía que iba a ser la reforma del transporte más importante de las últimas décadas. Fue ese día que retó a los usuarios y les dijo que tenían que caminar más para mejorar las frecuencias. Ella misma se impuso los plazos: 30 días para recibir propuestas y la posibilidad de comenzar a implementar cambios a los 60 de la mano del Concejo. Llevamos 95 días y no nos llegó nada. Lo único que tenemos es un anuncio al pasar en los medios en el que habló de unas pruebas piloto sin explicar detalles. Mientras tanto, los tucumanos siguen viajando como ganado, las frecuencias no se cumplen y las unidades siguen en mal estado", advirtió Canelada.