Canelada y Cobos piden citar a funcionarios de Chahla por la reforma del transporte

Resumen para apurados
- Concejales Canelada y Cobos pidieron citar al Concejo Deliberante a funcionarios de Chahla en Tucumán para que expliquen la demora en la reforma del transporte.
- La intendenta prometió el plan el 31 de julio con plazos de 30 y 60 días, pero tras más de 90 días no envió datos formales ni proyectos de ordenanza al cuerpo deliberativo.
- La oposición busca debatir propuestas integrales para optimizar recorridos y frecuencias de colectivos, y frenar nuevos aumentos de tarifas sin mejoras del servicio.
Los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos presentaron un pedido formal para que los responsables de Gobierno y Movilidad Urbana del Municipio concurran al Concejo Deliberante a dar explicaciones sobre la reforma del transporte público anunciada por la intendenta Rossana Chahla el pasado 31 de julio.
A casi 100 días de aquella presentación, los ediles reclamaron conocer los estudios realizados, los resultados de las consultas, los detalles de las pruebas piloto y el cronograma previsto para que el proyecto llegue al cuerpo legislativo. "A la intendenta no le gustará que le cuenten los días pero el municipio debe aclarar a los tucumanos qué pasó con el proyecto que prometió", señalaron.
"Hace 95 días, la intendenta presentó con bombos y platillos lo que se suponía que iba a ser la reforma del transporte más importante de las últimas décadas. Fue ese día que retó a los usuarios y les dijo que tenían que caminar más para mejorar las frecuencias. Ella misma se impuso los plazos: 30 días para recibir propuestas y la posibilidad de comenzar a implementar cambios a los 60 de la mano del Concejo. Llevamos 95 días y no nos llegó nada. Lo único que tenemos es un anuncio al pasar en los medios en el que habló de unas pruebas piloto sin explicar detalles. Mientras tanto, los tucumanos siguen viajando como ganado, las frecuencias no se cumplen y las unidades siguen en mal estado", advirtió Canelada.
Por su parte, Cobos señaló que "la intendenta tiene que dejar un poquito el TikTok y empezar a abrir los debates en serio. Los vecinos no necesitan más puestas en escena: necesitan colectivos que funcionen. Hemos llegado a tener barrios donde se cambiaron los recorridos de los colectivos porque las calles están destruidas, cuando lo lógico hubiera sido arreglarlas. Queremos que los funcionarios vengan al Concejo, traigan los datos y discutamos cómo mejorar el servicio. Ese es el ámbito institucional para hacerlo, no una presentación a puertas cerradas frente a los empresarios".
Advierten que el proyecto de Chahla perdió impulso y reclaman debatirlo en el Concejo
Por su parte, Canelada señaló que ambos tienen la preocupación de que el anunciado proyecto termine en nada. "Es preocupante que aquella transformación anunciada con tanta importancia esté perdiendo impulso", explicó, al tiempo que recordó que un mes antes de que el municipio presentara su proyecto, Canelada y Cobos habían presentado otro llamado Nuevo Bondi, que busca reformar de manera integral el transporte. "Queremos que se discutan todas las propuestas. Pero el Municipio tiene que cumplir con su palabra, no con estos concejales, sino con los usuarios del transporte público que siguen viajando mal", sostuvo Canelada.
Finalmente, Cobos insistió: "Este pedido de citación no busca polemizar, sino saber qué está pasando y que se comience a debatir un nuevo sistema. Lo único que nos llega al Concejo son pedidos de aumento de boleto, que venimos votando sistemáticamente en contra porque el servicio es malo. Queremos sentarnos a discutir con datos reales los recorridos, las frecuencias, el estado de las unidades y el costo del servicio".
"La presentación de la intendenta se hizo frente a los empresarios, pero el usuario, que es quien viaja todos los días, sigue siendo el último al que se escucha. Es hora de abrir esta discusión de cara a los vecinos y encontrar soluciones de fondo", sentenció.