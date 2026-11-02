Sin compensaciones nacionales, el PE invierte unos $12.000 millones al mes en transporte público

Resumen para apurados
- El Poder Ejecutivo tucumano destina $12.000 millones al mes al transporte público ante la falta de subsidios nacionales para sostener el servicio y boletos gratuitos.
- La partida incluye transferencias a empresas y la cobertura de pases libres para estudiantes y jubilados, compensando el corte de fondos y analizando la recaudación de SUBE.
- La medida busca evitar un fuerte impacto en las tarifas de los usuarios y garantizar la operatividad de los colectivos en medio de la crisis del transporte automotor.
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