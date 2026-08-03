El transporte en Tucumán cambia de mapa: qué pasará con los recorridos de los colectivos en la Capital

Carlos Arnedo, secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad, explicó a LA GACETA que el proyecto es el resultado de más de 12 meses de trabajo y de un diagnóstico técnico elaborado para conocer cómo funciona realmente el sistema. “No estamos hablando de un ajuste, estamos hablando de una modernización de la movilidad urbana”, remarcó.