El transporte en Tucumán cambia de mapa: qué pasará con los recorridos de los colectivos en la Capital
Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán presentó un plan para rediseñar los recorridos de colectivos en la capital y modernizar un sistema obsoleto tras décadas sin cambios.
- El proyecto dividirá la ciudad en siete sectores, eliminará superposiciones y abrirá un debate de 30 días con universidades, empresas y usuarios para ajustar la propuesta.
- Se busca recuperar pasajeros, reducir el tráfico vehicular en el centro y lograr una movilidad urbana eficiente con frecuencias monitoreadas en tiempo real mediante SUBE.
El colectivo podría empezar a recorrer una ciudad diferente. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán avanza con un rediseño integral del transporte público que busca modificar una estructura que, según reconocen desde el propio municipio, lleva décadas funcionando de manera obsoleta.
La propuesta apunta a cambiar la lógica con la que se distribuyen actualmente las líneas, con recorridos que atraviesan la Capital de punta a punta, zonas donde se superponen servicios y barrios a los que el colectivo llega poco o directamente no llega.
Carlos Arnedo, secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad, explicó a LA GACETA que el proyecto es el resultado de más de 12 meses de trabajo y de un diagnóstico técnico elaborado para conocer cómo funciona realmente el sistema. “No estamos hablando de un ajuste, estamos hablando de una modernización de la movilidad urbana”, remarcó.
El funcionario sostuvo que la decisión de avanzar con una reforma integral fue tomada por la intendenta Rossana Chahla con la intención de dejar atrás una política basada en atender la crisis del transporte y comenzar a tomar decisiones a partir de información concreta.
Siete sectores y recorridos más cortos
Uno de los cambios centrales será dividir San Miguel de Tucumán en siete sectores. La medida busca terminar con los recorridos interminables y redistribuir las unidades para que el servicio llegue de manera más equilibrada a los distintos barrios.
“Vamos a terminar con los recorridos interminables de una punta a la otra, donde todo va a estar cubierto y las necesidades se van a atender para que la prestación de servicios sea efectiva”, explicó Arnedo.
El objetivo no es simplemente reducir líneas. Por el contrario, la Municipalidad plantea reorganizar la oferta: existen sectores con una cantidad de servicios considerada excesiva mientras otros presentan una cobertura insuficiente.
El diagnóstico también detectó líneas que realizan trayectos similares y terminan duplicando la oferta en determinadas calles.
Por eso, el rediseño apunta a eliminar superposiciones, optimizar recorridos, mejorar las frecuencias y distribuir mejor las unidades.
“Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle, sino hacer que los colectivos funcionen mejor”, afirmó.
La frecuencia, bajo la lupa
Uno de los reclamos históricos de los usuarios es el tiempo de espera. En ese punto, el municipio busca utilizar la información que obtiene en tiempo real a través del Centro de Monitoreo de la Movilidad Urbana.
Arnedo reveló que desde que asumió al frente de la Secretaría de Movilidad Urbana se aplicaron alrededor de 860 sanciones económicas a empresas de colectivos por incumplimientos en las frecuencias.
El funcionario también defendió los carriles exclusivos implementados en la Capital y aseguró que permitieron reducir entre siete y nueve minutos los tiempos de circulación de los colectivos.
La intención es mantener y, eventualmente, profundizar este esquema en determinadas arterias donde pueda contribuir a mejorar la velocidad y regularidad del transporte público.
El objetivo: que los tucumanos vuelvan al colectivo
Detrás de todo el rediseño hay un problema que el municipio considera central: la pérdida de pasajeros.
Según el diagnóstico presentado por Arnedo, entre el 15% y el 18% de los vecinos de San Miguel de Tucumán utiliza el colectivo como principal medio de movilidad.
Para el funcionario, esa cifra refleja una pérdida de usuarios vinculada, entre otros factores, a la deficiente prestación del servicio. “Queremos que se vuelva a seducir desde el transporte público de pasajeros al usuario para que pueda subir más personas y se deje de bajar usuarios ante la falta de prestación del servicio”.
La apuesta también apunta a reducir el uso del automóvil particular. Con una ciudad cada vez más cargada de autos, motos y colectivos, el municipio considera que un sistema de transporte público eficiente puede ayudar a disminuir la congestión, especialmente en el micro y macrocentro.
“Yo entiendo que el colectivo debe volver a enamorar para que el usuario vuelva a subir al colectivo”, resumió.
Un sistema que empieza a funcionar con más información
El rediseño se apoya además en herramientas que, según el municipio, permiten conocer con mayor precisión el comportamiento del transporte.
Arnedo destacó los más de 570 refugios instalados entre inteligentes y comunes, los nomencladores de parada y el Centro de Movilidad del Transporte Público de Pasajeros.
También puso el foco en la información que aporta la tarjeta SUBE, que permite conocer datos sobre el uso del sistema y los beneficios sociales. De acuerdo con sus cifras, alrededor de 147.000 vecinos de San Miguel de Tucumán cuentan con atributos sociales vinculados a la SUBE.
Para la Municipalidad, esa información resulta clave para dejar de diseñar recorridos únicamente en función de la tradición de las líneas y comenzar a tomar decisiones según la demanda real.
El proyecto todavía puede cambiar
El plan presentado por el municipio no está cerrado. Durante los próximos 30 días se recibirán propuestas y alternativas de distintos actores vinculados al transporte.
La convocatoria incluye a universidades, empresarios nucleados en AETAT, la UTA, colegios profesionales y organizaciones de usuarios, entre otros. “Entre todos y por espacio de 30 días podamos recibir propuestas alternativas”, explicó Arnedo.
Después de ese período, la Municipalidad analizará las sugerencias y podrá modificar o incorporar elementos al proyecto antes de avanzar con su implementación.
El funcionario reconoció que no será una transformación sencilla. “Han pasado 25, 30 años que nadie ha tocado esta situación”, cerró.