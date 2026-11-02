Cano criticó los subsidios al AMBA y denunció la discriminación al transporte del interior

Cano exigió replantear las prioridades de la gestión nacional: "La distribución de los recursos tiene que ser mucho más justa y equitativa. No se puede gobernar otorgando subsidios millonarios exclusivamente al AMBA mientras se le da la espalda al resto de las provincias. El país no termina en la General Paz; el interior también produce, trabaja y necesita un Estado que no discrimine", concluyó el legislador.