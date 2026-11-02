Cano criticó los subsidios al AMBA y denunció la discriminación al transporte del interior

Resumen para apurados
- El legislador José Cano repudió al gobierno de Milei por aumentar subsidios al transporte en el AMBA, denunciando discriminación y desamparo hacia las provincias del interior.
- Tras eliminarse el Fondo Compensador nacional, Tucumán debió inyectar más de 11.600 millones de pesos de fondos propios para sostener el servicio y los boletos gratuitos.
- Cano exigió un reparto equitativo de los recursos para frenar la asfixia financiera provincial y evitar una paralización total del transporte público en el interior.
El legislador José Cano repudió la política de transporte del gobierno de Javier Milei, al advertir que el aumento de compensaciones para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) agrava la discriminación hacia el interior.
Según señaló en un comunicado, tras la eliminación del Fondo Compensador, Tucumán dejó de recibir asistencia, obligando a la provincia a sostener el servicio urbano exclusivamente con recursos propios. "Mientras la Nación destina más de $679.000 millones para absorber costos operativos y mantener el boleto metropolitano congelado en $742, las provincias enfrentan asfixia financiera para evitar la paralización del servicio", expresó.
Y agregó: "La administración central profundizó deliberadamente la inequidad; el Gobierno nacional subsidia con $1.700 a cada usuario del AMBA que usa el transporte público. No se puede seguir privilegiando a los porteños, donde está el ingreso per cápita más alto del país, mientras a nosotros nos quitan hasta el último centavo", sentenció Cano.
Ante esta situación, hizo hincapié en que el Poder Ejecutivo tucumano debió emitir una serie de decretos en octubre para inyectar $11.611 millones en el sistema. "La provincia destinó $5.500 millones para las compensaciones de octubre y otros $6.200 millones para saldar septiembre. Además, asumió íntegramente la inversión de agosto, desembolsando $3.813 millones para el Boleto Estudiantil Gratuito y $1.598 millones para el traslado de los jubilados", precisó.
Cano exigió replantear las prioridades de la gestión nacional: "La distribución de los recursos tiene que ser mucho más justa y equitativa. No se puede gobernar otorgando subsidios millonarios exclusivamente al AMBA mientras se le da la espalda al resto de las provincias. El país no termina en la General Paz; el interior también produce, trabaja y necesita un Estado que no discrimine", concluyó el legislador.