A 69 años del viaje de Laika: el experimento espacial que terminó en una muerte cruel

El lanzamiento del Sputnik 2 se organizó a marcha forzada por decisión del líder soviético Nikita Jruschov, quien exigió un impacto propagandístico coincidente con el 40º aniversario de la Revolución de Octubre, fijado para el 7 de noviembre. Ante la premura política, los ingenieros dispusieron de pocas semanas para construir una cápsula de 508 kilogramos, sensiblemente mayor a los 83,6 kilogramos del Sputnik 1, que se puso en órbita mediante un cohete R-7 desde el cosmódromo de Baikonur, a sabiendas de que no existía tiempo ni tecnología para diseñar un mecanismo de regreso seguro.