Secciones
SociedadActualidad

Efemérides del 3 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides de este lunes incluyen el 30° aniversario de la explosión del arsenal militar de Río Tercero, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha.

EFEMÉRIDES. Hoy se cumple un nuevo aniversario del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero, en Córdoba. EFEMÉRIDES. Hoy se cumple un nuevo aniversario del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero, en Córdoba.
Hace 6 Hs

Las efemérides del 3 de noviembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes, en que se cumple un nuevo aniversario de la explosión del arsenal militar en Río Tercero, en la provincia de Córdoba.

Hace 30 años, en 1995, ocurrió este hecho en el que murieron siete personas y hubo más de 300 heridos. La explosión del arsenal del Ejército en Córdoba fue determinado por la Justicia como una voladura intencional, con el fin de obstruir la investigación del tráfico de armas a Ecuador y Croacia, países sobre los que pesaba un embargo internacional en esa época por el conflicto bélico con Perú en la Guerra del Cenepa y con Serbia en el marco de la disolución de Yugoslavia, respectivamente. Para el expresidente en función por aquel entonces, Carlos Menem, dicha investigación significó 167 días de prisión domiciliaria en una quinta de Don Torcuato, así como una condena en primera instancia de siete años que fue apelada. En 2013, Menem fue absuelto por prescripción ante la falta de sentencia firme en el caso del tráfico de armas. Al momento de morir, el 14 de febrero de 2021, tenía pautada una citación judicial para el 24 de febrero por la explosión del arsenal.

Efemérides: ¿qué pasó un día como hoy?

1912 – Nace el militar y dictador paraguayo Alfredo Stroessner.

1915 – Nace el actor argentino Osvaldo Miranda.

1921 – Nace el actor estadounidense Charles Bronson.

1930 – Nace el sociólogo y filósofo argentino Juan José Sebreli.

1931 – Nace la actriz italiana Monica Vitti.

1934 – La Asociación Argentina de Football (AAF) y la Liga Argentina de Football (LAF) se fusionan y nace la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

1943 – Nace el periodista argentino Jorge Lafauci.

1945 – Nace el exfutbolista alemán Gerd Müller. Con la Selección de su país fue campeón del mundo en 1974.

1952 – Nace la actriz y comediante estadounidense Roseanne Barr.

1954 – Fallece el pintor francés Henri Matisse.

1957 – Nace el actor sueco Dolph Lundgren.

1958 – Se inaugura la sede de la Unesco en París, Francia.

1958 – Se pone en órbita la Sputnik 2, nave soviética en la que viajaba la perra Laika.

1967 – Nace el actor y humorista uruguayo Oscar Fernando Straneo Díaz, más conocido como “Pichu”.

1969 – Nace el periodista argentino Nacho Goano.

1979 – Nace el exfutbolista y director técnico argentino Pablo Aimar.

1988 – Nace el futbolista argentino Carlos Izquierdoz, actual jugador de Boca Juniors.

1992 – Bill Clinton es elegido como presidente de Estados Unidos.

1995 – En la Argentina, provincia de Córdoba, explota la Fábrica de Militar de Río Tercero.

2006 – Fallece el exfutbolista ecuatoriano Carlos Spencer. Con un total de 54 anotaciones, es el goleador histórico de la Copa Libertadores de América.

2011 – Fallece el obispo argentino Justo Oscar Laguna.

Se celebra el Día del Artista Plástico Argentino.

Se celebra el Día Mundial del Sándwich.

Temas Carlos MenemEcuadorPerúCórdobaCroacia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Empieza la Semana de la Ingeniería Industrial 2025 en la UNT con la IA como tema dominante
1

Empieza la Semana de la Ingeniería Industrial 2025 en la UNT con la IA como tema dominante

Esta hierba que usás para cocinar ayuda a reducir el estrés y mejora la digestión
2

Esta hierba que usás para cocinar ayuda a reducir el estrés y mejora la digestión

Cómo limpiar correctamente una notebook sin dañarla: guía práctica y qué productos evitar
3

Cómo limpiar correctamente una notebook sin dañarla: guía práctica y qué productos evitar

2 de noviembre: Conmemoración de los Fieles Difuntos
4

2 de noviembre: Conmemoración de los Fieles Difuntos

¿Sos freelancer? Alemania ofrece una visa que te permite vivir y trabajar allá
5

¿Sos freelancer? Alemania ofrece una visa que te permite vivir y trabajar allá

El truco con papel aluminio que deja las ollas como nuevas en solo 5 minutos
6

El truco con papel aluminio que deja las ollas como nuevas en solo 5 minutos

Más Noticias
Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Cómo abrirán los cementerios por el Día de los Fieles Difuntos

Cómo abrirán los cementerios por el Día de los Fieles Difuntos

La NASA confirmó que la Tierra tendrá dos lunas, al menos hasta 2083

La NASA confirmó que la Tierra tendrá dos lunas, al menos hasta 2083

Biohacking: el estilo de vida que busca desafiar los límites de la longevidad

Biohacking: el estilo de vida que busca desafiar los límites de la longevidad

Adiós a las remeras oversize: esta es la prenda que promete ser tendencia en 2026

Adiós a las remeras oversize: esta es la prenda que promete ser tendencia en 2026

Qué debés hacer si se te queda una espina de pescado en la garganta

Qué debés hacer si se te queda una espina de pescado en la garganta

Ciberseguridad en casa: cómo descubrir si hackearon tu router en pocos pasos

Ciberseguridad en casa: cómo descubrir si hackearon tu router en pocos pasos

El truco con papel aluminio que deja las ollas como nuevas en solo 5 minutos

El truco con papel aluminio que deja las ollas como nuevas en solo 5 minutos

Comentarios