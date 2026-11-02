Arrancó el Cyber Monday 2026: cómo saber si un descuento es real y evitar estafas

Durante el Cyber Monday es necesario tener en cuenta cuáles son los canales desde donde llegan los avisos atractivos. Los posibles intentos de estafa se concentran a través de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp con enlaces a supuestas ofertas exclusivas. De acuerdo con el apartado de denuncias de la web del Cyber Monday, resulta fundamental comenzar por el sitio oficial: siempre se debe ingresar a las marcas adheridas al evento a través de la página oficial de CyberMonday (https://www.cybermonday.com.ar); esto asegura que se trata de una marca que participa de la acción de forma oficial.