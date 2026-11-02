Arrancó el Cyber Monday 2026: cómo saber si un descuento es real y evitar estafas
En el marco de la edición 2026 del evento de comercio electrónico, especialistas y organismos oficiales detallan las claves indispensables para evitar estafas, reconocer páginas web seguras y utilizar los mecanismos de denuncia ante promociones engañosas.
Resumen para apurados
- La CACE y Defensa del Consumidor difundieron claves para evitar estafas en el Cyber Monday 2026, iniciado este 2 de noviembre en Argentina para compras seguras online.
- La iniciativa rige desde 2012; especialistas aconsejan chequear HTTPS, comparar precios y alertar subas engañosas, que la CACE audita junto a la UBA con sanciones a comercios.
- La CACE desarrolla sistemas de monitoreo automático en tiempo real y canales de denuncia para que los usuarios aseguren la transparencia y frenen fraudes en futuras ediciones.
El Cyber Monday dio inicio este lunes 2 de noviembre y, con las ofertas tentadoras que se triplican, también lo hacen los avisos engañosos y las oportunidades de estafa. Ante un escenario de compras vertiginosas y algunas impulsivas, se vuelve imprescindible conocer cuáles son las herramientas para encontrar promociones reales y no caer en intentos engañosos.
Tanto la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) como los diferentes organismos de Defensa del Consumidor advirtieron sobre este evento de compras por internet con promociones y financiación en múltiples categorías de productos que a la vez puede llevar a sitios engañosos. Del 2 al 4 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de la iniciativa comercial que se celebra desde el 2012 de forma ininterrumpida y, para aprovecharlo de la mejor manera, se requieren ciertos recursos.
Cómo identificar un canal seguro en el Cyber Monday 2026
Uno de los organismos que compartió información a los consumidores fue la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, donde las autoridades aconsejaron planificar las compras antes del inicio del evento, comparar precios y constatar las condiciones de cada oferta. De acuerdo con lo consignado en el medio Noticias Urbanas, resulta fundamental prestar atención a las opciones de financiamiento: “En el caso de las cuotas promocionadas como ‘sin interés’, es importante corroborar el costo financiero total y el monto final que se abonará”, explicaron.
Durante el Cyber Monday es necesario tener en cuenta cuáles son los canales desde donde llegan los avisos atractivos. Los posibles intentos de estafa se concentran a través de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp con enlaces a supuestas ofertas exclusivas. De acuerdo con el apartado de denuncias de la web del Cyber Monday, resulta fundamental comenzar por el sitio oficial: siempre se debe ingresar a las marcas adheridas al evento a través de la página oficial de CyberMonday (https://www.cybermonday.com.ar); esto asegura que se trata de una marca que participa de la acción de forma oficial.
Claves visuales para verificar la seguridad de la tienda en el Cyber Monday
Una vez dentro de la tienda del vendedor, la navegación segura depende de prestar atención a ciertos detalles técnicos en la pantalla. Antes de ingresar los datos de pago, es determinante revisar la barra de direcciones del navegador: la URL debe comenzar obligatoriamente con el protocolo "https://" y exhibir el ícono de un candado cerrado a la izquierda. Si la dirección comienza únicamente con "http://" o carece de esa certificación, el sitio no garantiza la protección de los datos transferidos.
Asimismo, los especialistas recomiendan tipear la dirección web directamente en el navegador en lugar de acceder a través de links que lleguen mediante correos electrónicos, redes sociales o servicios de mensajería instantánea. En los sitios legítimos también deben figurar las menciones legales, la data fiscal visible del comercio y canales formales de contacto. Si la página solicita información confidencial o innecesaria para la compra, la indicación principal es desistir del proceso.
Mecanismos de fiscalización del Cyber Monday 2026
Para brindar mayor transparencia durante la jornada, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) informó que lleva adelante un proceso de fiscalización continua junto a la Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Este relevamiento toma muestras de precios días previos al evento para detectar aumentos especulativos de último momento.
En caso de comprobarse que un comercio incrementó sus precios de lista para simular un descuento durante las promociones, la sanción aplicada es la suspensión de la marca en el portal oficial por un lapso mínimo de dos horas, período en el cual el comercio debe corregir la infracción para poder ser reincorporado. Además, CACE se encuentra desarrollando sistemas automáticos de monitoreo para ampliar el alcance de estas auditorías en tiempo real.
Qué revisar a la hora de comprar en el Cyber Monday 2026
Por su parte, los propios usuarios pueden colaborar en la detección de irregularidades. Dentro de la sección MegaOfertas de la web oficial, cada producto cuenta con un botón de alerta identificado con un signo de admiración (!). Al hacer clic en dicho ícono, el comprador puede redactar el problema observado para que el equipo de fiscalización analice el caso y dé de baja la oferta si se comprueba el engaño.
Para asegurar una transacción sin contratiempos, se aconseja verificar con anticipación el límite disponible en las tarjetas de crédito, consultar las políticas de cambio y los tiempos de envío establecidos por cada comercio. En el caso de rubros específicos como indumentaria y calzado, es indispensable revisar las tablas de medidas y la horma sugerida antes de definir el talle. Una vez concretada la operación, se recomienda conservar el número de seguimiento y guardar todos los comprobantes, mails de confirmación y términos legales de la compra hasta que expire la garantía del producto adquirido.