Por qué nos gustan las películas de terror: qué sucede en el cerebro cuando sentimos miedo y disfrutamos

La explicación está relacionada con la manera en que funciona nuestro cerebro frente a las amenazas. Cuando vemos una película de terror, el cuerpo puede reaccionar como si estuviera ante un peligro real, aunque sepamos que estamos sentados en el sillón de casa o en una butaca del cine. Esa combinación entre miedo y seguridad genera una experiencia emocional que los especialistas estudian desde hace años.