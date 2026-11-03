De las vainas de Malvinas a un regalo para el Papa: la historia del Cáliz de la Paz

De municiones de Malvinas a símbolo de fe y reconciliación

El vaso sagrado combina metales nobles con una profunda carga simbólica y geopolítica, al incorporar en su base bronce obtenido del fundido de vainas servidas en la Guerra de Malvinas de 1982. En declaraciones periodísticas, Pallarols remarcó que transformar el bronce de balas que quitaron vidas en un recipiente para celebrar el amor y la paz constituye la forma más pura de sanación espiritual. Además, el artesano recalcó que la obra no le pertenece de manera exclusiva, sino que es el resultado directo de la fe de la gente.