Lollapalooza Argentina 2027 confirmó su lineup: Travis Scott, TINI y The Killers encabezan la grilla
Travis Scott, Charli xcx, The Killers y TINI encabezan el lineup del Lollapalooza Argentina 2027. El festival se realizará el 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro y tendrá regresos esperados y debuts destacados.
Resumen para apurados
- Lollapalooza Argentina confirmó su grilla para el 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en San Isidro, encabezada por Travis Scott, The Killers, Charli xcx y TINI.
- El anuncio destaca el debut de TINI, la vuelta de Queens of the Stone Age tras nueve años y shows de Dillom y David Guetta en un cruce de géneros urbanos, pop y rock.
- Con abonos de tres días ya a la venta, la organización definirá luego el cronograma diario, consolidando al festival como la cita musical clave del país en 2027.
El Lollapalooza Argentina 2027 confirmó su grilla de artistas para una nueva edición que reunirá a figuras internacionales, referentes del rock y las principales voces del pop y la música electrónica. Travis Scott, Charli xcx, The Killers y David Guetta encabezan la programación, que también tendrá una importante presencia de músicos argentinos y latinoamericanos.
El festival se realizará el 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Entre las novedades más destacadas aparecen el debut de Tini en el evento, el regreso de Queens of the Stone Age al país después de nueve años y la primera presentación en Argentina del cantante estadounidense Sombr.
Lollapalooza Argentina 2027: quiénes son los artistas principales
La organización anunció una programación encabezada por Travis Scott, Charli xcx, The Killers, David Guetta, Adéla, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana y Fontaines D.C.
La diversidad de géneros será una de las características de esta edición, con propuestas que van desde el rock alternativo y el pop hasta el hip-hop y la música electrónica. También se sumarán artistas que ganaron popularidad internacional durante los últimos años.
Uno de los regresos más esperados será el de Queens of the Stone Age. La banda estadounidense volverá a presentarse en la Argentina después de nueve años, con un repertorio que la consolidó como una de las referencias del rock alternativo.
Por su parte, The Neighbourhood llegará con canciones que alcanzaron repercusión mundial, como Sweater Weather, mientras que Fontaines D.C. aportará su propuesta de rock contemporáneo desde Irlanda.
Otra de las novedades será la participación de Sombr, quien visitará por primera vez el país. El cantante estadounidense ganó reconocimiento internacional con temas como Back to Friends y Undressed.
TINI debutará en el Lollapalooza y Dillom llegará con nuevo disco
La escena argentina tendrá un lugar destacado en el festival. TINI hará su debut en el Lollapalooza Argentina, mientras que Dillom formará parte de la programación con su tercer álbum, La Nueva Violencia.
También se presentará Usted Señalemelo, junto con K4OS y Un Poco de Ruido. La grilla nacional incluye, además, a Broke Carrey, Juana Rozas, Lolu Menayed, Enzocerobulto, Mateo Dufour, Juan Hansen, Zé Pequeña, Sofía Mora y Las Sombras.
La programación sumará artistas de distintos estilos y generaciones, con el objetivo de reunir propuestas consolidadas y nuevos nombres de la escena musical.
Los artistas internacionales que completan la grilla
Además de los principales nombres anunciados, el Lollapalooza Argentina 2027 contará con The Prodigy, Dominic Fike, RAYE, Lola Young, Cage the Elephant, Geese y Leon Bridges.
La programación también incluye a Malcolm Todd, Slayyyter, Angine de Poitrine, Tomora, Snow Strippers, Julia Wolf, Die Spitz, The Avalanches, Boy Harsher y Midnight Generation, entre otros.
En representación de Latinoamérica, participarán Rawayana, Ela Taubert, Francisca Valenzuela, Santos Bravos, Daniela Spalla, Kchiporros, Natalia Lacunza y Princesa Alba.
La música electrónica tendrá un lugar central
Los seguidores de la música electrónica también encontrarán una amplia oferta en la edición 2027. David Guetta será uno de los nombres principales del género, acompañado por artistas como Four Tet, Marlon Hoffstadt, Boys Noize, Sammy Virji, Carlita, Tiga y Ninajirachi.
La programación se completa con Rivo, Mind Enterprises, Ayybo y otros representantes de la escena electrónica internacional.
Cuándo es el Lollapalooza Argentina 2027 y cómo comprar las entradas
El festival se desarrollará durante tres jornadas consecutivas, el 12, 13 y 14 de marzo de 2027, en el Hipódromo de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Si bien ya se anunció la grilla completa, todavía no se informaron los días específicos ni los horarios en los que se presentará cada artista.
Las entradas ya se encuentran disponibles, con pases para las tres jornadas del festival. Los asistentes podrán elegir esta modalidad para acceder a la programación completa durante el fin de semana.