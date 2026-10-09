Lollapalooza Argentina 2027 confirmó su lineup: Travis Scott, TINI y The Killers encabezan la grilla

El Lollapalooza Argentina 2027 confirmó su grilla de artistas para una nueva edición que reunirá a figuras internacionales, referentes del rock y las principales voces del pop y la música electrónica. Travis Scott, Charli xcx, The Killers y David Guetta encabezan la programación, que también tendrá una importante presencia de músicos argentinos y latinoamericanos.