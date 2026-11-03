Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2026 y cómo calcular cuánto te corresponde

La liquidación de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre de 2026 establece un marco temporal y operativo clave para todos los trabajadores registrados del sector público y privado en la Argentina. Con vistas al cierre del año, este beneficio salarial fijado por ley representa un recurso fundamental para afrontar los gastos de las Fiestas y la organización financiera familiar. La normativa laboral determina los plazos estrictos en los que los empleadores deben acreditar el depósito y detalla las reglas vigentes para calcular el importe final según los ingresos devengados.