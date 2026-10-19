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Jubilados y pensionados: el calendario de Anses para cobrar el aguinaldo de diciembre de 2026

La entidad previsional prepara los pagos de diciembre con aguinaldo y actualización de los haberes por inflación. El cálculo del aguinaldo no tomará como referencia el bono de $70.000.

Jubilados y pensionados: el calendario de Anses para cobrar el aguinaldo de diciembre de 2026
Foto: GN Noticias
Por Redacción Economía Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ANSES confirmó en Argentina el cronograma de diciembre para que jubilados y pensionados cobren el medio aguinaldo junto con sus haberes ajustados por inflación.
  • Los pagos comenzarán el 9 de diciembre según la terminación del DNI, aplicando la fórmula de movilidad con el IPC de octubre y sin incluir el bono extraordinario para el cálculo.
  • El Sueldo Anual Complementario busca apuntalar el poder adquisitivo de los beneficiarios frente al costo de vida a fin de año, proyectando una inflación mensual inferior al 2%.
Resumen generado con IA

Conforme avanza el calendario del año, vuelve a estar latente la ilusión por cobrar el aguinaldo. Los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) percibirán en el 12° mes del año la segunda parte del Sueldo Anual Complementario. La entidad previsional dio a conocer a fines del año pasado cuál será la fecha del último pago de 2026 que incluirá el aguinaldo.

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En diciembre, los beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones volverán a tener un ajuste por inflación en sus pagos. Para el último mes del año, se tomará en cuenta el Índice de Precios al Consumidor que indique el Indec para octubre, ya que la fórmula de movilidad previsional define una actualización de los haberes en función de la inflación con dos meses de rezago. Por el momento, se espera que octubre presente una inflación de entre el 1.6% y 1.9%.

¿Cuándo se pagarán los aguinaldos de Anses?

La Resolución 349/2025, publicada a fines del año pasado, definió el calendario de pago de todo el año, según el mes. Se informó cuándo recibirán sus pagos en ese mes los titulares de jubilaciones y pensiones.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del miércoles 9 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del jueves 10 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del viernes 11 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del viernes 11 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del viernes 11 de diciembre

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Beneficiarios de Jubilaciones que perciban el haber mínimo

Documentos terminados en 0: a partir del miércoles 9 de diciembre

Documentos terminados en 1: a partir del jueves 10 de diciembre

Documentos terminados en 2: a partir del viernes 11 de diciembre

Documentos terminados en 3: a partir del lunes 14 de diciembre

Documentos terminados en 4: a partir del martes 15 de diciembre

Documentos terminados en 5: a partir del martes 15 de diciembre

Documentos terminados en 6: a partir del martes 15 de diciembre

Documentos terminados en 7: a partir del miércoles 16 de diciembre

Documentos terminados en 8: a partir del miércoles 16 de diciembre

Documentos terminados en 9: a partir del miércoles 16 de diciembre

Beneficiarios de Jubilaciones que superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del jueves 17 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del viernes 18 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del lunes 21 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del martes 22 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del miércoles 23 de diciembre

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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