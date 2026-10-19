Jubilados y pensionados: el calendario de Anses para cobrar el aguinaldo de diciembre de 2026

En diciembre, los beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones volverán a tener un ajuste por inflación en sus pagos. Para el último mes del año, se tomará en cuenta el Índice de Precios al Consumidor que indique el Indec para octubre, ya que la fórmula de movilidad previsional define una actualización de los haberes en función de la inflación con dos meses de rezago. Por el momento, se espera que octubre presente una inflación de entre el 1.6% y 1.9%.