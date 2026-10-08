Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Resumen para apurados
- En diciembre, Anses aclaró en Argentina que el aguinaldo por Reparación Histórica no es un bono extra, sino el SAC habitual de jubilados adheridos a la Ley 27.260.
- El régimen rige desde 2016 para reajustar haberes y saldar deudas previsionales. La prestación se abona semestralmente y figura de forma diferenciada en los recibos.
- La clarificación disipa falsas expectativas sobre ingresos adicionales a fin de año, mientras nuevos beneficiarios aún pueden tramitar el reajuste previsional en Mi Anses.
En las últimas horas circularon publicaciones en referencia al pago de un Anual Complementario o Aguinaldo de Reparación Histórica para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Aunque el anuncio pudo haber sido interpretado como un pago extra o diferencial, lo cierto es que la Ley de Reparación Histórica contempla a un grupo de beneficiarios de Anses que perciben este concepto cada seis meses.
Todos los jubilados y pensionados cobran en diciembre medio sueldo anual complementario. La otra mitad se abona en junio. Ambas cuotas corresponden a la mitad del mejor sueldo percibido en los últimos seis meses. Sin embargo, quienes adhirieron en su momento a la Ley de Reparación Histórica N° 27.260 reciben siempre este pago, el cual en el recibo puede figurar de forma diferenciada.
¿Qué es la Ley de Reparación Histórica?
La Ley de Reparación Histórica se sancionó y promulgó entre junio y julio de 2016 con el objetivo de proponer un acuerdo entre jubilados y pensionados y el Estado para reajustar sus haberes. También sirvió para que el Gobierno nacional pudiera pagar las deudas previsionales pendientes y terminar con la gran cantidad de juicios iniciados, según detalla argentina.gob.ar.
Quienes ingresaron al programa de Reparación Histórica pudieron llegar a un acuerdo sobre la nueva determinación del monto de su jubilación –es decir, un nuevo cálculo– o sobre la movilidad del haber –es decir, la forma en que se actualiza–. El reajuste por el nuevo cálculo nunca excede la jubilación máxima y, para ingresar al programa, se necesita contar con la asesoría de un abogado.
¿Qué es el Aguinaldo Reparación Histórica?
Información que circuló recientemente detalló que en diciembre se pagará el Aguinaldo Reparación Histórica. Aunque se tomó como una novedad para algunos beneficiarios de Anses, lo cierto es que, si bien existe una diferencia respecto al aguinaldo común, no es una nueva incorporación para el próximo aguinaldo ni alcanza a todos los beneficiarios de la entidad.
El aguinaldo que perciben los titulares de pensiones y jubilaciones se denomina oficialmente Prestación Anual Complementaria y se paga en junio y diciembre. En algunos casos, Anses también identifica el Aguinaldo Reparación Histórica para quienes cobran un haber bajo ese régimen.
En definitiva, no se trata de un bono o un pago extra, sino que los jubilados que ingresaron al Régimen de Reparación Histórica podrán ver reflejado en su recibo de diciembre este concepto.
Cómo ingresar al programa de Reparación Histórica
Podrán solicitar el reajuste los titulares de jubilaciones y pensiones –hayan iniciado o no un juicio por reajuste de haberes antes del 30 de mayo de 2016– que estén alcanzados por el programa. Los requisitos son cobrar una jubilación y/o pensión y estar incluido en el programa. Para consultar si te corresponde, ingresá a Mi Anses, Jubilaciones y Pensiones y luego Reparación Histórica. Necesitarás tu Clave de la Seguridad Social.
También necesitarás contar con un abogado patrocinante. En caso de no haber iniciado juicio, el trámite será gratuito, ya que Anses se hará cargo de los honorarios profesionales.