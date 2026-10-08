Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Cómo ingresar al programa de Reparación Histórica

Podrán solicitar el reajuste los titulares de jubilaciones y pensiones –hayan iniciado o no un juicio por reajuste de haberes antes del 30 de mayo de 2016– que estén alcanzados por el programa. Los requisitos son cobrar una jubilación y/o pensión y estar incluido en el programa. Para consultar si te corresponde, ingresá a Mi Anses, Jubilaciones y Pensiones y luego Reparación Histórica. Necesitarás tu Clave de la Seguridad Social.