Autotest de VIH con saliva: guía sobre cómo funciona, cuánto cuesta y dónde se consigue

El procedimiento es sencillo y no requiere la asistencia de profesionales de la salud. Para realizar la prueba, el usuario debe pasar suavemente un hisopo por el exterior de las encías para recoger la muestra de fluido oral. Luego, el hisopo se introduce en un tubo con solución reveladora incluido en el kit. El resultado se obtiene en un lapso de entre 20 y 40 minutos. El test detecta anticuerpos contra las cepas VIH-1 y VIH-2, con una sensibilidad y especificidad técnica superiores al 99% si se aplica siguiendo correctamente las instrucciones. En las farmacias y plataformas digitales, su precio de venta sugerido rondará entre los $27.500 y $28.000.