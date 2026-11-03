Autotest de VIH con saliva: guía sobre cómo funciona, cuánto cuesta y dónde se consigue
La Anmat aprobó la comercialización libre de OraQuick, la primera prueba doméstica que detecta anticuerpos en las encías en 20 minutos; su valor rondará los $27.500 y busca reducir el 49% de diagnósticos tardíos en el país.
Resumen para apurados
- La ANMAT aprobó en Argentina la venta libre de OraQuick, el primer autotest de saliva para VIH en farmacias, con el fin de reducir los diagnósticos tardíos.
- Cuesta cerca de $27.500 y detecta anticuerpos en las encías de forma privada. Si da positivo, requiere confirmación clínica; el testeo público sigue siendo gratuito.
- La medida busca derribar el estigma social y fomentar el tratamiento temprano. El Gobierno evalúa incorporarlo a futuro en el sistema de salud pública.
El dispositivo, impulsado comercialmente por Laboratorios Richmond a partir de un acuerdo con la firma estadounidense OraSure Technologies, se venderá en farmacias de todo el país y a través de la plataforma de comercio electrónico MiTest. Su llegada al mercado busca ofrecer una alternativa accesible y privada ante un problema sanitario estructural: en Argentina el 49% de los casos de VIH se diagnostica de manera tardía.
El procedimiento es sencillo y no requiere la asistencia de profesionales de la salud. Para realizar la prueba, el usuario debe pasar suavemente un hisopo por el exterior de las encías para recoger la muestra de fluido oral. Luego, el hisopo se introduce en un tubo con solución reveladora incluido en el kit. El resultado se obtiene en un lapso de entre 20 y 40 minutos. El test detecta anticuerpos contra las cepas VIH-1 y VIH-2, con una sensibilidad y especificidad técnica superiores al 99% si se aplica siguiendo correctamente las instrucciones. En las farmacias y plataformas digitales, su precio de venta sugerido rondará entre los $27.500 y $28.000.
Qué hacer ante el resultado VIH positivo
Especialistas y referentes de la Fundación Huésped remarcan que este autotest es una herramienta de tamizaje y no representa un diagnóstico definitivo por sí solo. Por este motivo, si el resultado es reactivo (positivo), la persona debe acudir indefectiblemente a un centro de salud o laboratorio para realizarse un análisis de sangre convencional que confirme o descarte la infección. En cambio, un resultado no reactivo (negativo) solo se considera totalmente concluyente si transcurrieron al menos tres meses desde la última situación de riesgo o exposición posible al virus. Este plazo corresponde al período de ventana biológico, el tiempo que tarda el organismo en producir una cantidad detectable de anticuerpos.
El impacto en la salud pública y la gratuidad del sistema estatal
La incorporación de este dispositivo privado busca derribar el estigma social y el temor a la discriminación que muchas veces postergan la consulta médica. En la actualidad, en Argentina viven aproximadamente 140.000 personas con VIH y se notifican cerca de 6.900 nuevos diagnósticos anuales (un promedio de 19 por día). Además de la alta tasa de detecciones tardías, los boletines sanitarios indican que el 30% de los casos se detecta en etapas avanzadas con deterioro inmunológico y que un 13% de quienes viven con el virus desconoce su estado serológico.
Frente al costo del kit en las góndolas farmacéuticas, los infectólogos aclaran que el autotest no reemplaza la oferta del sistema sanitario público. En Argentina, la Ley Nacional de Sida garantiza que los test de sangre tradicionales continúen siendo gratuitos y confidenciales en hospitales y centros de salud públicos de todo el país. Además, el Programa Nacional de VIH evalúa si incorporará el autotest de saliva para su distribución gratuita a futuro en el sector estatal. Un diagnóstico oportuno permite acceder rápidamente al tratamiento antirretroviral, alcanzando una carga viral indetectable que impide la transmisión del virus por vía sexual, bajo el principio de Indetectable es igual a Intransmisible (I=I).