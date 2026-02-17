¿Qué síntomas pueden aparecer 14 días después de contraer VIH?

Estar atentos a este síntoma es sumamente importante, ya que la prestigiosa Clínica Mayo indica que, los ganglios linfáticos inflamados son "a menudo, uno de los primeros signos de la infección por el VIH". Cuando los ganglios linfáticos están inflamados, es una señal de que el cuerpo está atacando una infección. Los ganglios linfáticos inflamados se pueden ubicar en cada lado del cuello, debajo de la barbilla, las axilas y la ingle.