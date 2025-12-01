Aumentan los diagnósticos de VIH en la Argentina y advierten por la falta de políticas de prevención

En el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, la directora ejecutiva adjunta de Fundación Huésped, Mar Lucas Gómez, advirtió durante una charla con LA GACETA sobre el preocupante escenario epidemiológico en Argentina, donde 6.400 personas reciben un diagnóstico positivo cada año. Pese a los enormes avances científicos logrados en cuatro décadas, la especialista alertó que el país atraviesa un retroceso en políticas de prevención, con impacto directo en el aumento de infecciones y en la persistencia del estigma.
“En estos 40 años ha habido un avance espectacular de la ciencia: los tratamientos logran que el virus sea indetectable en pocas semanas y sabemos que cuando es indetectable es intransmisible”, explicó. Sin embargo, destacó que estas herramientas biomédicas conviven con una caída sostenida de las campañas de concientización y de los programas de prevención combinada.
Lucas Gómez señaló que la falta de políticas públicas sostenidas, la reducción de presupuesto y la discontinuidad en las acciones de prevención son factores clave que explican el aumento de diagnósticos de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual (ITS), como la sífilis.
“El programa de prevención combinada -que incluye preservativos, acceso al testeo sistemático, información, profilaxis pre y pos exposición (PrEP y PEP)- está reducido desde hace tiempo. Esto impacta directamente en la cantidad de nuevos casos”, afirmó.
Además, advirtió que la distribución gratuita de preservativos “ha disminuido fuertemente” y que muchas provincias dependen hoy de sus propios recursos para sostener estas políticas, sin un lineamiento federal claro.
“La gente sigue teniendo miedo”
La especialista aclaró que, pese a los avances médicos, el estigma asociado al VIH sigue siendo una de las mayores barreras para el diagnóstico.
“El estigma y la discriminación no han disminuido. En los últimos años crecieron los discursos de odio, homofóbicos y transfóbicos, y eso impacta en la salud pública. Mucha gente evita hacerse el test en su lugar de residencia para que nadie la vea entrar a un servicio de infectología”, reveló.
Lucas Gómez recordó que quienes reciben un diagnóstico de VIH todavía pueden enfrentar reacciones adversas en sus círculos cercanos: “Hay personas que pierden su trabajo, parejas que las abandonan o familias que no quieren saber del tema”.
Menos preservativos, menos ESI y redes que fomentan el riesgo
Otro factor preocupante es la caída en el uso de preservativos, especialmente entre jóvenes. Según la referente de Fundación Huésped, esto responde a múltiples causas: disminución en la distribución oficial de preservativos,; falta de implementación plena de la Educación Sexual Integral (ESI); mensajes en redes sociales que promueven prácticas sin protección; y desconocimiento de herramientas como PrEP y PEP.
“Hay videos en TikTok de chicos promocionando el no uso de preservativo. Las redes amplifican algo que siempre existió, pero hoy lo hacen masivo. Lo grave es que no se está comunicando que existen otras estrategias como la PrEP, que previene la transmisión del VIH”, explicó.
En este contexto, Lucas Gómez destacó que miles de centros de salud del país ofrecen test rápido de VIH y sífilis, una prueba sencilla que se realiza con un pinchazo en el dedo y cuyos resultados están disponibles en 15 minutos.
“El test no es solo un resultado: es una conversación confidencial donde una persona capacitada te acompaña, escucha tus prácticas, tus temores y te brinda estrategias personalizadas de autocuidado”, señaló. También remarcó que, para muchas personas, negociar el uso de preservativo en relaciones atravesadas por desigualdades de poder o violencia “no es tan sencillo”, por lo que el acceso a estrategias combinadas es clave.
Un llamado a políticas públicas
La referente de Fundación Huésped pidió que las autoridades nacionales y provinciales retomen una política activa y federal en materia de prevención y derechos sexuales. “Necesitamos comunicados claros, contundentes, que apoyen las estrategias con evidencia científica. Y que eso se traduzca en presupuesto y distribución equitativa de insumos”, reclamó.
Para Lucas Gómez, el desafío es doble: recuperar las políticas de prevención y desmontar prejuicios que siguen afectando la vida de miles de personas.
“Cada persona es distinta y tiene prácticas sexuales diferentes. Por eso la prevención tiene que ser combinada, accesible y acompañada. Sin estigma ni miedo”, concluyó.