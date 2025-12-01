Aumentan los diagnósticos de VIH en la Argentina y advierten por la falta de políticas de prevención

En el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, la directora ejecutiva adjunta de Fundación Huésped, Mar Lucas Gómez, advirtió durante una charla con LA GACETA sobre el preocupante escenario epidemiológico en Argentina, donde 6.400 personas reciben un diagnóstico positivo cada año. Pese a los enormes avances científicos logrados en cuatro décadas, la especialista alertó que el país atraviesa un retroceso en políticas de prevención, con impacto directo en el aumento de infecciones y en la persistencia del estigma.