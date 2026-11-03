Calendario de vacunación infantil: cuáles son las dosis que hay que controlar a principios de año

El Gobierno de la Nación afirma la imperatividad de las vacunas para la convivencia escolar, responsabilidad que recae principalmente en padres y tutores. El esquema requerido responde a dos etapas clave en la escolaridad y la vida de niños, niñas y adolescentes, a los 5 y 11 años, donde deben renovarse así como aplicarse nuevas dosis. Otra fase decisiva comprende los 15 años y, posteriormente, las aplicaciones de la adultez. A la vez, todos los años los niños deben recibir un control integral de salud una vez por año, incluso si no lo indica el esquema o si no están enfermos.