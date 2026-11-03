Nueva vacuna obligatoria en Argentina: protegerá a los bebés contra seis enfermedades

Resumen para apurados
- El Ministerio de Salud oficializó la vacuna séxtuple obligatoria en Argentina para nacidos desde 2028, con el fin de simplificar el calendario y reducir aplicaciones.
- La dosis combinada sustituirá a la pentavalente y a la antipoliomielítica en un esquema de tres aplicaciones iniciales y un refuerzo, avalado por la comisión de inmunizaciones.
- La medida optimizará la cobertura sanitaria y la logística oficial a partir de 2028, disminuyendo los pinchazos infantiles y facilitando el cumplimiento de las familias.
El Gobierno nacional oficializó la incorporación de una nueva vacuna obligatoria al Calendario Nacional de Vacunación. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud confirmó que la vacuna séxtuple acelular será gratuita y obligatoria para todos los niños nacidos a partir del 1 de enero de 2028.
La medida busca simplificar los esquemas de inmunización infantil mediante una única aplicación que reúne la protección contra difteria, tétanos, tos convulsa (coqueluche), hepatitis B, poliomielitis e infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo b (Hib).
Nueva vacuna obligatoria: a quiénes alcanza
La resolución establece que la vacuna séxtuple acelular (DTPa-Hib-HB-IPV) será incorporada al esquema oficial para los bebés nacidos desde el 1 de enero de 2028.
El nuevo calendario contempla tres dosis iniciales a los 2, 4 y 6 meses de vida, más una dosis de refuerzo entre los 15 y 18 meses.
De esta manera, el Estado reemplazará varios componentes que hoy se aplican por separado y concentrará la inmunización en una sola vacuna combinada.
Qué vacunas reemplaza la séxtuple acelular
Para los niños alcanzados por el nuevo esquema, la vacuna séxtuple sustituirá las aplicaciones independientes de la pentavalente y de la antipoliomielítica inactivada (IPV) que actualmente se administran a los 2, 4 y 6 meses.
Además, también reemplazará:
El refuerzo de la vacuna pentavalente entre los 15 y 18 meses.
El refuerzo de IPV que hoy se aplica a los 5 años.
Según explicó Salud, la incorporación de una vacuna combinada permitirá reducir la cantidad de inyecciones, facilitar el cumplimiento de los esquemas y optimizar la cobertura de vacunación.
Qué pasará con los niños nacidos antes de 2028
El Ministerio de Salud aclaró que habrá un período de transición y que los niños nacidos hasta el 31 de diciembre de 2027 deberán completar el calendario vigente correspondiente a su cohorte.
Esto significa que continuarán recibiendo las dosis actuales, incluyendo las tres aplicaciones de IPV a los 2, 4 y 6 meses y el refuerzo previsto a los 5 años.
En cambio, quienes nazcan desde enero de 2028 recibirán las cuatro dosis del componente antipoliomielítico dentro de la vacuna séxtuple, aplicadas a los 2, 4, 6 meses y entre los 15 y 18 meses.
Mario Lugones destacó que habrá "menos pinchazos y molestias"
El ministro de Salud, Mario Lugones, defendió la medida y aseguró que permitirá mantener la misma protección sanitaria con menos aplicaciones.
"Para proteger a los chicos contra las mismas enfermedades con menos aplicaciones, incorporamos al Calendario Nacional de Vacunación la vacuna séxtuple a partir de 2028", señaló.
El funcionario afirmó que la decisión está respaldada por evidencia científica y destacó beneficios para familias y equipos sanitarios.
"Para los chicos significa menos pinchazos y molestias durante la vacunación. Para las familias, un esquema más sencillo que facilita completar las dosis a tiempo", sostuvo.
Adems, remarcó que la vacuna ya se utiliza en otros países de la región y que contribuirá a mejorar la organización logística del sistema de salud.
Por qué incorporaron la nueva vacuna al calendario
La incorporación fue analizada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), que avaló su inclusión para fortalecer las estrategias de prevención.
Desde la cartera sanitaria explicaron que las vacunas combinadas simplifican los procesos de distribución, almacenamiento y conservación, además de favorecer el seguimiento de los esquemas vacunatorios.
El Ministerio de Salud remarcó que las vacunas del Calendario Nacional son seguras, eficaces y cuentan con respaldo científico para prevenir enfermedades potencialmente graves desde los primeros años de vida.