El juicio por el crimen de Érika: se reanudó el debate con normalidad
La quinta audiencia comenzó con la presencia de Marcelo Cosiansi, defensor de Felipe “El Militar” Sosa, cuya continuidad había quedado en duda después del episodio de tensión del jueves. Hoy declara Walter Marcelo Lazarte, padre de la víctima. Además, la defensa reclamó que se suministren medicamentos a un detenido en el penal de Benjamín Paz.
Resumen para apurados
- El juicio por el crimen de Érika Álvarez se reanudó este viernes en Tucumán con la presencia del abogado defensor para continuar el juzgamiento de Felipe Sosa y Justina Gordillo.
- El debate continuó tras la tensión del jueves, cuando el defensor abandonó la sala por supuestas amenazas no denunciadas, y comenzó con la declaración del padre de la víctima.
- La normalización del debate despeja dudas sobre la continuidad técnica de la defensa, permitiendo el avance de testimonios clave hacia la resolución del caso en la provincia.
El juicio por el crimen de Érika Antonella Álvarez se reanudó hoy con normalidad en los tribunales de Tucumán. La quinta audiencia comenzó con la presencia de Marcelo Cosiansi, abogado defensor de Felipe “El Militar” Sosa, quien el jueves había abandonado la sala después de manifestar que atravesaba una situación de angustia y preocupación por presuntas amenazas.
La participación del letrado en esta nueva jornada estaba en duda luego de lo ocurrido durante la cuarta audiencia. Sin embargo, Cosiansi se presentó junto con el resto de las partes y el debate continuó según lo previsto.
Durante su intervención del jueves, el abogado había asegurado que se sentía abrumado y angustiado por la situación que estaba viviendo. No obstante, según se informó este viernes, no realizó una presentación formal para solicitar que se investigaran los hechos denunciados ni para requerir medidas de protección.
El episodio había generado incertidumbre sobre la continuidad de la defensa de Sosa y sumado tensión a un juicio que ya venía atravesado por declaraciones y cruces entre los protagonistas.
Declara el padre de Érika Álvarez
Uno de los testimonios previstos para esta quinta jornada es el de Walter Marcelo Lazarte, padre de la víctima, quien comenzó a declarar ante el tribunal.
Su testimonio se suma al de otros familiares que ya pasaron por la sala de audiencias. Durante la jornada anterior habían declarado Maira y Milena Álvarez, hermanas de Érika, quienes se refirieron, entre otros puntos, a la existencia de un video íntimo.
A partir de esas declaraciones, Felipe Sosa volvió a tomar la palabra y negó que la mujer que aparecía en esa filmación fuera Justina Gordillo, su expareja y también imputada en la causa. El acusado sostuvo que se trataba de otra persona.
El reclamo de los defensores por los medicamentos
Durante la mañana, Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, los abogados defensores de Sosa, también solicitaron que los custodios llevaran medicamentos al penal de Benjamín Paz para un detenido que, según plantearon, no estaría recibiendo los remedios que necesita.
El reclamo se produjo en el marco de los cuestionamientos que la defensa viene realizando sobre las condiciones de detención en ese establecimiento penitenciario.
En la primera audiencia del juicio, Cosiansi ya había planteado ante el tribunal su preocupación por el régimen de aislamiento de Sosa, quien permanece alojado en Benjamín Paz bajo un esquema especial de seguridad.
Un juicio atravesado por episodios de tensión
La cuarta audiencia había terminado con un episodio inesperado cuando Cosiansi se retiró de la sala después de denunciar presuntas amenazas contra su defendido. El abogado manifestó que la situación lo había afectado emocionalmente y puso en duda su continuidad en el debate.
En paralelo, la defensa de Justina Gordillo había informado sobre una presentación ante el Ministerio Público Fiscal por supuestas intimidaciones contra la imputada y familiares suyos.
Pese a esos episodios, el juicio no fue suspendido. Este viernes, con la presencia de Cosiansi y el inicio de la declaración del padre de Érika, el debate retomó su desarrollo habitual.