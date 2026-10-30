El juicio por el crimen de Érika: se reanudó el debate con normalidad

El juicio por el crimen de Érika Antonella Álvarez se reanudó hoy con normalidad en los tribunales de Tucumán. La quinta audiencia comenzó con la presencia de Marcelo Cosiansi, abogado defensor de Felipe “El Militar” Sosa, quien el jueves había abandonado la sala después de manifestar que atravesaba una situación de angustia y preocupación por presuntas amenazas.