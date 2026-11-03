Lluvia en Tucumán: a qué hora llegan las tormentas y qué pasará durante la noche

En Tafí del Valle, por su parte, se mantiene la alerta amarilla por fuertes vientos que también alcanza a la zona interprovincial de Salta y Catamarca. El Sistema de Alerta Temprana del SMN anunció ráfagas del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h que podrían alcanzar los 100 km/h en la zona puneña de esta localidad, al igual que en Santa María, San Carlos, Tinogasta, Antofagasta de la Sierra, Cafayate y Belén.