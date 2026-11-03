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Lluvia en Tucumán: a qué hora llegan las tormentas y qué pasará durante la noche

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por intensas ráfagas de viento en Tafí del Valle y la zona cordillerana, mientras que el resto de Tucumán enfrentará precipitaciones, chaparrones y tormentas intermitentes a lo largo de este martes.

Tucumán se enfrentará nuevamente a las lluvias este martes.
Tucumán se enfrentará nuevamente a las lluvias este martes. Imagen: foto ilustrativa de archivo LA GACETA
Por Redacción Sociedad Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • El SMN emitió un alerta por vientos en Tafí del Valle y pronosticó tormentas aisladas para este martes en toda la provincia de Tucumán por la inestabilidad climática.
  • Tras una mañana húmeda con lloviznas y una tarde cálida con chaparrones, el mal tiempo se intensificará desde las 19 con actividad eléctrica y ráfagas en distintas zonas.
  • Las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h en la zona puneña, por lo que las autoridades recomendaron asegurar objetos, evitar salir y extremar la precaución al conducir.
Resumen generado con IA

Las advertencias climáticas alcanzaron a Tucumán en el sector oeste, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un alerta amarillo por fuertes vientos en la región de Tafí del Valle. Al mismo tiempo, el resto del territorio provincial continuará afectado por precipitaciones continuas. Este martes, la entidad climática volvió a anunciar lluvias que se repartirán a lo largo de la jornada.

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Mientras Tafí del Valle se encuentra bajo el aviso por ráfagas intensas, la geografía local restante se enfrenta a pronósticos de mal tiempo, aunque no severos. De acuerdo con el SMN, la mañana registrará precipitaciones intermitentes que luego virarán a tormentas dispersas hacia la noche.

Cómo evolucionará el tiempo entre la mañana y la tarde de este martes

El pronóstico para este martes marca una jornada pasada por agua con un nivel de humedad del 94%, que comenzará con precipitaciones en algunos sectores y una probabilidad de ocurrencia del 10% al 40%, sumado a una temperatura de 23 °C durante la mañana. Se trata de lluvias de intensidad débil a moderada, dispersas e irregulares que cubren un porcentaje bajo de la región.

Durante la tarde, entre las 12 y las 18 horas, la probabilidad se mantendrá en un 40% y se producirán chaparrones, así como un aumento de la temperatura hasta alcanzar los 29 °C. En este caso se trata de un fenómeno de gran caída de agua en poco tiempo y de forma repentina; su intensidad suele ser de moderada a fuerte, aunque cesa rápido.

Tormentas nocturnas en Tucumán este martes 

A partir de las 19 horas, las condiciones cambiarían, generándose tormentas aisladas más fuertes y un descenso de la temperatura a los 25 °C. Esto implicaría actividad eléctrica y ráfagas de viento de mayor intensidad durante la noche. En el lugar exacto donde pase una célula de tormenta pueden caer rápidamente varios milímetros de agua, mientras que a pocos metros o kilómetros puede llover muy poco o nada.

En Tafí del Valle, por su parte, se mantiene la alerta amarilla por fuertes vientos que también alcanza a la zona interprovincial de Salta y Catamarca. El Sistema de Alerta Temprana del SMN anunció ráfagas del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h que podrían alcanzar los 100 km/h en la zona puneña de esta localidad, al igual que en Santa María, San Carlos, Tinogasta, Antofagasta de la Sierra, Cafayate y Belén.

Alerta amarilla para Tafí del Valle por vientos 

De acuerdo con el SMN, los vientos de nivel amarillo se extenderían desde la mañana hasta la tarde, generando riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Ante la gravedad de este tipo de fenómenos, el organismo facilita algunas recomendaciones:

Amarillo:

  • Evitá salir.   
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.   
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.   
  • No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.   
  • Tené precaución al conducir.   

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